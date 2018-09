Das Knotenbuch für Kinder ist ein Buch aus dem moses. Verlag vom 5. September 2018.

Herausgeber: moses. Verlag GmbH

Auflage Nr. 1 (05.09.2018)

Taschenbuch: 68 Seiten

Das Knotenbuch für Kinder: So hat man die Hände frei zum Knoten. 30 Knoten, Schritt-für-Schritt, anschaulich mit Illustrationen erklärt. Durch das praktische Aufstellerbuch hat man die Hände frei zum Knoten und kann mit den beigelegten Fäden direkt loslegen.

Wisst ihr was mich als Kind immer richtig genervt hat? Beim Cowboy und Indianer spielen, wenn ich die Indianer fesseln musste, ich konnte keine Knoten. Ich kann das im Grunde heute noch nicht so wirklich einen vernünftigen Knoten. Das heißt, selbst ich konnte mit diesem Buch noch was anfangen, weil ich endlich mal vernünftige Knoten gelernt habe, das braucht man ja durchaus ab und an mal im Leben. Mir sind solche Situationen dann immer peinlich gewesen, mit diesem Buch könnt ihr dafür sorgen, dass das euren Kindern nicht passiert, denn hier lernt man spielerisch jede Menge Knoten, 30 an der Zahl, eure Kinder werden es euch danken.

