Das kleine Sabotage-Handbuch von 1944 ist ein Buch aus dem Rowohlt Verlag vom 24. Juli 2018.

Letzte Aktualisierung am 13.08.2018 / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API

Das kleine Sabotage-Handbuch von 1944: 1944 war der Krieg noch lange nicht entschieden, die Alliierten wurden langsam unruhig. Da kam dem US-Geheimdienst eine Idee: Könnte man den Menschen im Machtbereich der Nazis nicht beibringen, wie man mit wenig Aufwand und Risiko möglichst viel Schaden anrichtet? Die Geheimagenten stellten ein kleines Büchlein mit phantastischen Tricks zusammen: Zucker in den Tank! Irgendwas anzünden! Schwamm ins Klo! Und in Büros und Behörden: Vorgesetzte durch dumme Fragen, Untergebene durch Beförderung von Idioten in den Wahnsinn treiben! Grundsatzdiskussionen! Pochen auf dem Dienstweg! Haufenweise Sitzungen – vor allem, wenn Wichtigeres zu tun ist!

Kommt uns das bekannt vor? Dann regt dieses Buch hoffentlich zum amüsierten Nachdenken darüber an, warum auch ohne einen Weltkrieg unser berufliches wie privates Dasein so oft von Sabotage getrübt wird.

Ein interessantes kleines Buch mit witzigen Sabotage Anleitungen, die im Grunde gar nicht so witzig sind, sich aber witzig lesen. Man könnte da auf dumme Ideen kommen, macht das aber nicht, zwar wisst ihr mit diesem Buch wie man Menschen wirklich ärgern könnte, die Umsetzung ist natürlich illegal. Ich fand das Buch in der Hinsicht interessant zu erfahren welche Tipps die Aliierten damals gegeben haben was zu machen ist. Man kann sich vorstellen, dass manche davon wirklich richtig genervt waren. Ist auf jeden Fall ein kurzweiliges Büchlein das nicht ganz so ernst genommen werden sollte.

7,5 von 10 Sabotage Tricks