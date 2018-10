Das kleine Hörbuch vom Meditieren: 10 Minuten am Tag für mehr Entspannung, Energie und Kreativität ist ein Hörbuch aus dem Random House Audio Verlag vom 8. Oktober 2018.

Letzte Aktualisierung am 30.10.2018 / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API

Das kleine Hörbuch vom Meditieren: Glücklicher, entspannter, gesünder – und wissenschaftlich erwiesen: Meditation hat verblüffend positive Wirkungen. Doch wer will schon stundenlang auf dem Meditationskissen sitzen? Bestsellerautorin Dr. Patrizia Collard zeigt, dass es auch anders geht. Ob Achtsamkeits- oder Bewegungsmeditationen oder kleine Mantras – hier findet jeder die Meditation, die zu ihm passt. Die einfachen Übungen machen Spaß und sind äußerst effizient: Schon 5 bis 10 Minuten am Tag reichen aus, um das Immunsystem zu stärken, Stress abzubauen und den Kopf wieder frei zu kriegen. …mehr lesen

Mit angenehmer Stimme gelesen von Daniela Hoffmann. Daniela Hoffmann kenne ich aus verschiedenen Polizeiruf 110 Krimis, eine tolle Schauspielerin mit einer überaus angenehmen Stimme, die es schafft dies Hörbuch wirklich angenehm ruhig vorzutragen und das zu erreichen wofür das Hörbuch eben gedacht ist. Eigentlich war ich nie so der Typ für Meditationen, erst kürzlich wurde mir eine CD gegeben mit dem Hinweis ich soll das einfach mal auf mich wirken lassen und soll ich euch was sagen? Ich habe das Gefühl es hilft mir, daher wollte ich dieses Hörbuch unbedingt haben. Ich weiß nicht ob man wirklich sein Immunsystem stärken kann durch Meditation, ich bin da immer noch skeptisch, aber es entschleunigt und entspannt, baut also definitiv Streß ab, man muss sich eben nur drauf einlassen. Daniela Hoffmann hat so eine angenehme Stimme, sie trägt dazu ein großes Stück bei, ich kann euch sehr empfehlen das einfach mal auf euch selbst wirken zu lassen.

8,5 von 10 Meditationen