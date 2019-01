Das kleine Café in Kopenhagen ist ein Hörbuch aus dem Audio Media Verlag vom 18. Dezember 2018.

Letzte Aktualisierung am 7.01.2019 / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API

Das kleine Café in Kopenhagen: PR-Frau Kate organisiert eine Pressereise nach Kopenhagen. Unter den eingeladenen Journalisten ist auch der zynische Ben, der von dem Hype um den dänischen Hygge-Trend überhaupt nichts hält und eigentlich lieber gegen die Ungerechtigkeit in der Welt anschreiben würde. Kein Wunder, dass zwischen ihm und Kate sogleich die Fetzen fliegen. Überhaupt entpuppt sich die bunte Reisegruppe als reinster Flohzirkus. Aber dem Charme des idyllischen Kopenhagens kann sich auch Ben letztlich nicht entziehen. Und erst recht nicht dem von Kate …

Ich muss eines direkt vorweg sagen. Dies ist das beste Hörbuch, dass ich im letzten Jahr, also 2018 gehört habe. Ich war selten so gefesselt an ein Hörbuch, wollte selten wissen wie es weiter geht und habe selten so gelacht und fand selten eines so schön. Hach, ich komme richtig ins Schwärmen. Aber im Ernst, das Hörbuch war einfach toll. Die Story mit allen Facetten gestrickt, dazu noch perfekt gelesen, gesprochen, gelebt würde ich sogar schon fast sagen von Yara Blümel, die ich bisher gar nicht kannte. Außerdem ist dieses eines der extrem wenigen Hörbücher die ich sogar zwei Mal gehört habe, daher meine ganz klare Kaufempfehlung.

10 von 10 lustigen Telefonaten