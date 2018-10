Das kleine Buch: Vergessene Hausmittel ist ein Buch aus dem Servus Verlag vom 20. September 2018.

Das kleine Buch: Vergessene Hausmittel: Einfach herzustellen und über Generationen hinweg erprobt: Heimische Kräuter und Heilpflanzen bieten uns eine große Vielfalt an traditionellen Hausmitteln, die unser Wohlbefinden steigern und kleine Beschwerden rasch und zuverlässig lindern. Karin Buchart ist Kräuterexpertin und sammelt altes Heilwissen. Sie verrät in diesem Buch ihre bewährtesten Rezepte für die ganze Familie, die in keinem Haushalt fehlen dürfen.

Ein cooles kleines Buch über Hausmittel zum lindern verschiedener Krankheiten. Ich fand das sehr gelungen, besonders das Rezept gegen Husten. Darauf muss man erst einmal kommen, früher wusste man das, heute sind diese Hausmittel völlig unbekannt geworden. Natürlich kann man nun auch sagen, dass man, wie in dem Beispiel mit Husten, allerhand gibt, das man kaufen kann. Wahrscheinlich auch genau so gut, allerdings macht es doch mehr Spaß sich die Sachen selbst herzustellen. Einzige Kritik an dem Buch ist, dass es zwar Bilder von den verschiedenen Pflanzen gab, die hier zur Sprache kommen, aber keine Bilder von den Rezepten selbst, das fand ich etwas schade, das hätte ich gerne im Vorfeld gesehen, wie das dann aussieht. Dennoch ein tolles Buch für alle die sich gerne ihre Mittelchen selbst herstellen wollen.

7,0 von 10 Hausmitteln