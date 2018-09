Das kleine Buch: Unser Bier: Alles, was Genießer wissen müssen ist ein Buch aus dem Servus Verlag vom 20. September 2018.

Das kleine Buch: Unser Bier: Alles, was Genießer wissen müssen: Hopfen, Malz, Hefe und Wasser. Mit vier einfachen Zutaten hat sich das Bier seinen Weg in unsere Kulturgeschichte und Tradition gebraut. Die Geschichte des Bieres und seine Herstellung finden in diesem kleinen Buch ebenso Platz wie wissenswerte Hintergrundinformationen und kuriose Fakten. Zum Wohl!

Das nenne ich wirklich mal ein kleines und handliches Buch. Für Bierliebhaber sicher ein cooler Gag als Geschenk. Um sich wirklich zu informieren ist das Buch nur im Ansatz geeignet, es erzählt ganz grob wie das Bier erstand und was es braucht um ein Bier zu brauen, bzw. was die Besonderheiten von Bier sind. Wie gesagt, wirklich detaillierte Informationen bekommt man hier nicht, eher nur ein kleiner Guide über Bier, perfekt geeignet als Geschenk für einen Bierliebhaber.

7,0 von 10 Kölsch