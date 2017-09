Das Katzen-Homöopathie-Buch: Ein Handbuch für Therapeuten und Tierbesitzer ist Tiermedizinisches Buch aus dem Narayana Verlag von 2017.

Das Katzen-Homöopathie-Buch: Ich habe seit 10 Jahren unfreiwillig eine Katze. Muss ich erzählen, ich war verheiratet und meine Ex-Frau wollte unbedingt eine Katze. Ich war dagegen und dennoch hat sie eine gekauft. Nun nach der Trennung lebt die Katze schon 3 Jahre bei mir, denn wie manche Menschen mit Menschen umgehen, gehen sie auch mit Tieren um. Anfangs mochte ich meine Katze nicht, jetzt liebe ich sie mehr als alles andere und daher interessiere ich mich natürlich auch sehr für das Wohl meiner dicken Maus.

Sie hat auch hin und wieder mal kleinere Gebrechen, zb. hat sie seit ihrer Geburt immer mal wieder mit Ohrmilben zu kämpfen und wir bekamen sie nie ganz weg. Alle paar Monate heißt es ordentlich Geld ausgeben, Tierfreunde werden wissen was ich meine, das ist meistens nicht ganz günstig. Ich hatte also auch gehofft in diesem Buch speziell etwas zu finden was man gegen Ohrmilben machen kann. Diese sind auch im Glossar verlinkt, auf der entsprechenden Seite ist aber nichts zu finden, das läuft also ins leere. Das hat mich sehr verwundert, da dies Buch sonst so einen extrem hochwertigen Eindruck macht, konnte ich eine Lappalie nicht darin finden. Generell die Seite über Ohrerkrankungen war nicht so pralle, es war auch eines der kürzesten Kapitel. Das Buch ist in anderen Kapiteln wie Traume oder Verletzungen wesentlich umfangreicher und sicher sein Geld wert, wenn das Tier eines dieser Wehwehchen hat, aber mir konnte es jetzt auf die Schnelle nicht helfen.

6,5 von 10 gesunden Katzen