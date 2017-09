Das Insider-Buch für Minecraft-Spieler ist ein Buch aus dem dpunkt Verlag, geeignet für alle Minecraft Spieler, die etwas intensiver spielen wollen.

Das Insider-Buch für Minecraft-Spieler: Der Hype um Minecraft reißt seit 2009 einfach nicht ab. Acht Jahre begeistert das Spiel nun schon Millionen von Spielern, natürlich auch mich immer mal wieder und genau das ist auch das Schöne. Man kann es immer mal wieder spielen und Dinge bauen, sich einfallen lassen, eben kreativ sein, man verpasst nichts und dieses Buch war für mich und ist ganz sicher auch für dich, ein toller Anlass sich das Spiel einmal wieder vorzunehmen, denn es beinhaltet eine Menge an Ideen.

Es zeigt dir wie du deine eigenen Minecraft-Konfigurationen aufsetzt und verwaltest – zusammen mit Versionen, Welten, Ressourcen-Packs und Profilen, deine automatisierte Landwirtschaft betreibst, indem du Kolben, Wasser und Redstone für dich die Drecksarbeit machen lässt, Erze ohne Ende erzeugst – sogar Obsidian! Mobs auf eigenen Farmen erzeugst, erntest und dir dabei gedroppte Beute und Erfahrungspunkte holst, dir deine eigene Pyramide, ein Wikingerhaus oder einen japanischen Tempel baust – was immer du willst oder mit Project:Red alles aus Redstone-Schaltungen rausholst.

Es gibt auch noch ein Buch das etwas spezieller um den Bergbau, Landwirtschaft und Zucht, Häuserbau und Energiegewinnung zielt, auch das kann ich in diesem Zuge sehr empfehlen.

Entdecke und gestalte deine eigene Welt in Minecraft (inkl. Version 1.9)! In diesem Buch findest du wertvolles Wissen und viele Tipps & Tricks, die der Autor auf seinen langen Streifzügen durch Minecraft gesammelt hat. Er erklärt dir genau und Schritt für Schritt, was du für maximalen Spielspaß wissen und können musst – vom Überleben der ersten Nacht bis zum Einsatz von Mods und dem Spielen auf Mehrspieler-Servern.

8,5 von 10 Enderdrachen