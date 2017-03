Das „inoffizielle“ LEGO®-Technic-Buch: Kreative Bautechniken für realistische Modelle

Das „inoffizielle“ LEGO®-Technic-Buch: LEGO-Technic eröffnet ein neues Reich an Baumöglichkeiten. Mit Motoren, Getrieben, pneumatischen Elementen, Kupplungen und vielem mehr können LEGO-Modelle entworfen werden, die realistisch funktionieren. LEGO-Guru Paweł »Sariel« Kmiec erklärt die Grundlagen der Konstruktion – von einfachen Maschinen bis zur Behandlung von fortgeschrittenen Mechanismen – und zeigt, wie maßstabsgetreue Modelle gebaut werden.

Statt Bauanleitungen für bestimmte LEGO-Modelle bietet dieses Buch das komplette Know-how für eigene Abenteuer mit LEGO-Technic. Nach einem Überblick über alle Technic-Komponenten und -Konstruktionsprinzipien werden Einzelheiten von Mechanismen – Getriebe, Lenkungen, Radaufhängungen oder Kupplungen – im Detail erklärt. Der Autor gibt dabei einen einzigartigen Einblick in mechanische Prinzipien wie Drehmoment, Leistungs- und Getriebeübersetzungen – alles unter Verwendung von LEGO-Technic-Steinen.

Ich weiß unter euch gibt es einige, auch in meinem Alter mit knappen 40 Jahren, die noch begeistert an Lego Technic bauen und über Bausätze hinaus sich eigene Dinge einfallen lassen wollen. Dafür ist dann dies Buch super geeignet, denn hier gibt es zwar keine Bauanleitungen, dafür Erklärungen zu Dingen die ihr auf jeden Fall benötigen werdet. Ob das nun die Konstruktion von Lenkungen, Kupplungen, Radaufhängungen oder Getriebe sind, in diesem Buch wird all das und noch vieles mehr bis ins Detail erklärt, eben genau das worauf es bei den allermeisten Projekten eben auch ankommt, der Rest ist dann ja eher Design. So kann ich dies Buch wirklich jedem begeisterten Lego Technic Fan empfehlen, der durchaus auch mal gewillt ist ein eigenes Projekt zu starten, glaube mir, das Buch wird dir dabei weiterhelfen.