Das inoffizielle ARK-Handbuch: Survival Evolved & Scorched Earth: Mit dem Spiel ARK Survival Evolved werden Kindheitsträume auf dem PC, der PS4 und Xbox One wahr: Abenteuer in einer mysteriösen Welt, Dinos fangen und für sich arbeiten lassen, große Basen und Burgen bauen und die Geheimnisse des ARK’s erforschen. Im inoffiziellen Handbuch steht alles was der Spieler zum Überleben in ARK benötigt: Wie überlebe und baue ich in ARK? Welche Kreaturen gibt es, was können sie und wie fange, zähme und züchte ich sie? Dazu eine Übersicht über Karten, die wichtigsten Konsolen- & Cheatbefehle und eine kurze Übersicht zu Modifikationen. Das erste Addon Scorched Earth wird natürlich auch behandelt. Das Abenteuer kann beginnen.

Ich besitze ARK: Survival Evolved auf dem PC, Steam genauer gesagt und hatte da bisher immer so meine Schwierigkeiten klar zu kommen. Das Spiel ist einfach auch sehr umfangreich und als neuer Spieler steht man erst einmal da und wird beinahe erschlagen von der Flut der Dinge die möglich sind. Genau da setzt dieses Handbuch an, das den Spieler von Anfang an abholt und alles bis ins kleinste Detail erklärt, immer mit vielen Bildern. Das Buch ist dabei genau so umfangreich gestaltet wie das Spiel selbst, einen Blick damit also mehr als wert. Viel Spaß beim Spielen.