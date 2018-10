Das Haus am Wald ist ein knallharter Thriller mit u.a. Diana Vickers, Tony Curran und Rupert Hill von Studio Hamburg Enterprises aus dem Jahr 2015.

Das Haus am Wald [Blu-ray] Studio Hamburg Enterprises (26.10.2018)

Blu-ray, Freigegeben ab 18 Jahren

Laufzeit: 95 Minuten

Diana Vickers, Tony Curran, Rupert Hill

Deutsch, Englisch

Letzte Aktualisierung am 22.10.2018 / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API

Das Haus am Wald: Es läuft nicht gut für den jungen Anwalt Jake. Seine langjährige Beziehung steht auf dem Spiel, was auch seine weitere berufliche Karriere belastet. Auf einer einsamen Landstraße gerät er in einen schweren Autounfall. Er findet sich in dem abgelegenen Farmhaus des Einsiedlers Morris wieder, der allein mit seiner 20-jährigen Tochter Lauren in der Einöde der Yorkshire Dales lebt. Schnell merkt Jake, dass Vater und Tochter in einer eher abnormalen Beziehung leben – und Morris schreckliches plant. Als Lauren sich in den Fremden verliebt und mit Jake ihren Vater und die Farm verlassen will, spitz sich die Lage zu und die Dinge nehmen ihren blutigen Lauf …

Ich hatte von dem Film, wenn ich ehrlich bin, gar nicht o viel erwartet. Er ging auch erst ziemlich leicht los und man fragte sich “Was hat der Vater zu verbergen”. Denn das Unfallopfer wollte er einfach nicht in ein Krankenhaus oder nach Hause bringen. Die Story um das zurückgezogene Leben baut sich ganz langsam immer mehr auf und gipfelt dann in einem grandiosen Finale. Die Schauspieler waren zwar nicht die allerbesten, aber dafür war die Story einfach nur genial. genau solche Filme mag ich, sogar das Ende war überraschend, aber das will ich euch natürlich nicht verraten, das sollt ihr ja noch selbst schauen.

8,5 von 10 knallharten Filmen