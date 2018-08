Das große Wappenbuch der Ritter vom Goldenen Vlies ist ein Buch aus dem Verlag wbg Edition vom 13. August 2018.

Das große Wappenbuch der Ritter vom Goldenen Vlies: Die Pracht der Farben ist atemberaubend. Ritter mit kühner Helmzier wirbeln im Kampf, die Kostüme über und über mit Wappen verziert. Pferde bäumen sich auf. Schwerter sausen nieder. Das Wappenbuch des Ordens vom Goldenen Vlies verbindet kraftvolle Dynamik und leuchtende Schönheit zu einem faszinierenden Universum. Der Band bietet erstmals eine hochwertige Reproduktion der gesamten Handschrift, die 1436-1437 in Nordfrankreich geschaffen wurde. Sie enthält 79 ganzseitige Reiterbilder, welche die Ordensritter sowie bedeutende Herrscher und Kirchenfürsten aus ganz Europa darstellen.

Hinzu kommen 950 Wappen der Gesandten, die 1435 am Vertrag von Arras mitwirkten. Der renommierte Historiker Michel Pastoureau führt in die Heraldik ein und beschreibt Entstehung und Bedeutung der Handschrift. Überraschende Einsichten in die Modernität mittelalterlicher Wappen verrät sein Gespräch mit Jean-Charles de Castelbajac, das mit fantasievollen Zeichnungen des bekannten Modeschöpfers illustriert ist.

Ein hochinteressantes Buch für alle die von euch, die sich sehr für die Ritterzeit interessieren. Denn hier wird endlich mal erklärt wie sich die Wappen der Ritter zusammensetzen, welchen Grundgedanken das sozusagen hat. Warum Tiere drauf zu sehen sind, was sie bedeuten, was Farben bedeuten und und und. Dazu kommt im zweiten Teil des Buches jede Menge Abbildungen dazu. Allerdings in alter Schrift, ich musste googeln um zu lesen zu wem das Wappen gehört, das ist so der einzige kleine Kritikpunkt an dem Buch, ansonsten sehr informativ mit extrem vielen Abbildungen.

7,5 von 10 Ritterwappen