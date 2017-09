Das große Leonardo da Vinci-Buch ist ein Buch über den genialen Maler, Zeichner und Erfinder aus dem Theiss Verlag von 2017.

Das große Leonardo da Vinci-Buch: Leonardo da Vinci (1452-1519) war ein genialer Maler, großartiger Zeichner und wegweisender Erfinder. Schon früh wurde er als »uomo universale« und Ideal des Renaissance-Menschen verehrt. Leonardo schuf nicht nur bedeutende Gemälde wie die »Mona Lisa« oder das »Abendmahl«. Er hinterließ auch 6000 künstlerisch wertvolle Blätter mit Naturstudien, Architektur, Anatomie, Flug- und Waffentechnik. Unangestrengt und unterhaltsam bietet dieser Band einen zuverlässigen Überblick über alle Bereiche seines Schaffens.

Das Buch bietet mehr als 300 Abbildungen des Künstlers, den ich euch nicht weiter erklären muss, ich denke, dass jeder von euch Leonardo da Vinci kennt. Freunde des Erfinders werden hier richtig auf ihre Kosten kommen, das Buch bietet so viele Abbildungen, so viel Wissen aber vor allem Reporduktionen seiner Skizzen auf jeder Seite zum extra rausnehmen. Diese sind in so Folie und es sind wie kleine Poster. Ich könnte mir das als Deko in vielen Wohnungen super vorstellen, gerade wenn man so ein riesen Fan ist.

Meine Freundin beispielsweise hat eine Ecke in der alle Da Vinci Bücher sind, ich glaube so sieht es bei vielen Lesern aus, weil Da Vinci ein großer Künstler war. Dies Buch passt also absolut genial in eure Sammlung, alleine wegen den angesprochenen kleinen Postern kann ich es zum Kauf mehr als empfehlen.

9,0 von 10 grandiosen Skizzen und Erfindungen