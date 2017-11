Das große Buch vom BVB und Werder Bremen sind zwei Fußball Bücher aus dem Verlag Die Werkstatt von 2017.

Das große Buch vom BVB und Werder Bremen: Wie ist der Name „Borussia“ entstanden? Wer war der erste BVB-Nationalspieler? Und wer schoss die meisten Tore für den BVB? Hier erfahren junge BVB-Fans alles über ihren Lieblingsverein: Von der Vereinsgründung 1909 bis zur spannenden Gegenwart führt sie der Autor durch die Geschichte von Borussia Dortmund. Welcher Spieler schoss die meisten Tore für Werder? Wer war der erste Bremer Nationalspieler? Und was hat es mit den vier „Wundern von der Weser“ auf sich? Hier erfahren junge Werder-Fans alles über ihren Lieblingsverein: Von der Vereinsgründung 1899 bis zur spannenden Gegenwart führt sie der Autor durch die Geschichte von Werder Bremen.

Zwei interessante Mannschaften, die beide dieses Jahr etwas gemeinsam haben. Bei beiden läuft es nicht so ganz rund, so wie man es jeweils gerne hätte. Während es beim BVB Luxusprobleme sind, ist Werder mitten im Abstiegskampf. Ich finde, wie gesagt, beide Mannschaften interessant. Werder weil ich eben aus der Nähe komme und der BVB weil es zwischen den Fans von dem Club und meinem 1. FC Köln freundschaftlich zugeht, Als Fußball-Fan allerdings kennt man die Geschichte der Vereine, die hier grob dargestellt wird. Zumindest dann, wenn man an den Vereinen ein Interesse hat. So hatten die Bücher für mich nichts neues parat, haben mir aber ein paar alte Ereignisse, an die ich lange nicht gedacht habe, zurück ins Gedächtnis gerufen. Ich denke, dass diese Bücher gerade für angehende Fans ein richtig gutes Geschenk wären.

7,0 von 10 Fußball Fans