Das große Buch: Fleisch, Fisch und Gewürze sind Bücher über die essentiellen Dinge die in die Küche gehören aus dem Nikol Verlag von 2017.

Das große Buch: Fleisch, Fisch und Gewürze: Drei wirklich mehr als gelungene Bücher über Fleisch, Fisch und Gewürze, die meiner Meinung nach in jede Küche gehören, denn sie sind schön unterteilt in Warenkunde, Küchenpraxis und abschließend Rezepte. Es sind dadurch sehr wertvolle aber auch günstige Bücher, denn sie gehen über eine einfache Rezeptesammlung hinaus. Ob Alltagsküche oder Spitzengastronomie: Fleisch kommt in vielen Variationen auf den Tisch. Ob warm oder kalt, gekocht. Echte Gourmets lieben frischen Fisch in der Küche, ob feinsten Kabeljau, zarten Lachs oder exklusiven Steinbutt. Kräuter und Gewürze sind ein unverzichtbarer Bestandteil jeder Küche und prägen den typischen Charakter der verschiedenen Länderküchen.

Ich kann euch nur raten zuzugreifen, denn wie gesagt, die Bücher sind klasse und unglaublich günstig für das was sie bieten, erst dachte ich ja Amazon hat sich versehen. Mir haben zb. auch die vielen Bilder gefallen, zb. von den Arbeitsschritten in der Küchenpraxis, ach, ich kann euch nur empfehlen einfach selbst mal reinzuschauen, es lohnt sich wirklich sehr.

8,5 von 10 Gormetrestaurants