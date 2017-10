Das Glück hat einen Vogel ist ein Buch aus dem Ueberreuter Verlag von 2017.

Das Glück hat einen Vogel: Ein Sonnenuntergang am Meer, eine Flasche Whiskey oder eine leidenschaftliche Liebesnacht: was Glück für den Einzelnen bedeutet, kann unterschiedlicher nicht sein. Der vielseitige Kabarettist und Schauspieler Thomas Stipsits beleuchtet humorvoll und hintersinnig alltägliche Begebenheiten und zeigt in 26 Geschichten über Menschen von A wie Andreas bis Z wie Zita Momentaufnahmen vom großen und kleinen Glück. Denn: Die besten Geschichten schreibt immer noch das Leben.

Thomas Stipsits schreibt üblicherweise Drehbücher und Kabarettprogramme, dies Buch ist sein erstes, was man auch merkt. Die Geschichten, 26 an der Zahl waren okay, aber wirkten nicht authentisch. Soe wie die Welt hier dargestellt wird ist sie einfach nicht. Gerade bei der ersten Geschichte und der letzten, die beide zusammengehören merkt man das. Natürlich ist das schon zu lesen, Friede Freude Eierkuchen, wie man so schön sagt, aber eben auch sehr unrealistisch. Wer heile Welt möchte, wer ein bisschen vor der Realität entfliehen möchte sollte in dieses Buch hinein schauen.

5,5 von 10 Happy Ends