Das Geheimnis der Goldmine: Ein Miss Marple Krimi ist ein spannendes Hörbuch von der Hörverlag aus dem Jahr 2017.

Das Geheimnis der Goldmine: Ein Miss Marple Krimi: Miss Marples ehemaliges Hausmädchen Mary ist ermordet worden. So macht sich die alte Dame auf den Weg, um den Tatort unter die Lupe zu nehmen. Doch Mary war schon die dritte Tote in dem herrschaftlichen Anwesen, in dem sie tätig war: Der Hausherr, ein skrupelloser Geschäftsmann, und seine junge und schöne Ehefrau wurden vergiftet. Die Spur führt bis zu einer Goldmine in Afrika und zu einem Verbrechen, das lange zurückliegt. Scotland Yard tappt noch im Dunkeln, da hat Miss Marple den Mörder schon im Visier. Kann sie den skrupellosen Täter aufhalten und zugleich das Geheimnis der Goldmine lüften?

Gelesen wurde dieses Hörbuch von Regina Lemnitz, ihre Stimme finde ich einfach toll. Sie synchrinisiert beispielsweise Kathy Bates und Roseanne, ich denke euch wird die Stimme auch sehr bekannt sein. Besonders in diesem Krimi passt das sehr gut, ich hatte immer Kathy Bates vor Augen, klasse, spannender kann man so etwas kaum vorlesen, das müsst ihr unbedingt selbst mal gehört haben und Miss Marple geht ja immer.

7,5 von 10 Ermittlern auf der Spur