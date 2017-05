Das Fett-weg-Kochbuch: 125 einfache, leckere und extrem figurfreundliche Rezepte von Fitness-Experte Yuri Elkaim. Die einzigartige Ernährungsweise in diesem Buch regt unseren Stoffwechsel an und macht uns dauerhaft schlank und fit. Wir erfahren, wie wir unsere Ernährung auf unsere individuellen Bedürfnisse abstimmen, um beste Effekte zu erzielen. Für den, der keine Zeit oder Lust hat, sich einen eigenen Ernährungsplan zusammenzustellen, bietet dieses Buch einen einzigartigen 5-Tage-Plan, an den sich ganz Eilige halten können.

Das Buch ist überraschenderweise ziemlich dick, knapp 300 Seiten, davon ist etwa 1/3 reine Erklärung. Wer schon ein paar Diäten hinter sich hat wird das allermeiste hier schon kennen, für mich waren daher die Rezepte interessant, die dann 2/3 des Buches umfasst und sortiert sind nach Frühstück, Mittag etc. Dabei hat das Buch bei den Rezepten auf viele Bilder verzichtet. Das fand ich etwas schade, denn das ist gerade das schöne, dass man sieht wie etwas aussieht und darauf dann einen Appetit entwickelt. Nur alle paar Rezepte gab es ein Bild, wie gesagt, das ist etwas Kritik bei einem sonst mehr als guten Buch, das viel interessantes zu berichten hat und viele Rezepte bietet, schaut aber am besten selbst einmal rein.