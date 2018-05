Das Ferienschiff ist eine 13-teilige Urlaubsserie von Pidax aus dem Jahr 1968.

Das Ferienschiff: Reisen ist etwas Wunderschönes, aber auf einem Ozeanriesen eine Kreuzfahrt zu unternehmen, das ist das Herrlichste auf der Welt. Das zumindest meinen die Passagiere. Für den Reiseleiter Vandenberg jedoch ist der Tag der Abfahrt bei weitem der anstrengendste aller Reisetage. Da ist zum Beispiel die exentrische Amerikanerin Mrs. Bounty, die unbedingt ihren Pekinesen mit in die Kabine nehmen will oder ein alter Herr aus dem Binnenland, der eine Schiffskatastrophe befürchtet. Was aber macht ein versierter Reiseleiter, wenn das Schiff schon vom Pier abgelegt hat und der Bräutigam der jungen Marlisa immer noch nicht an Bord ist?

Ich liebe ja so Serien, die auf Kreuzfahrtschiffen spielen, wie das Traumschiff oder Love Boat. Daher war ich sehr gespannt auf Das Ferienschiff, von der Serie hatte ich bisher noch nichts gehört, das war auch weit vor meiner Zeit, denn die Serie ist mittlerweile 50 Jahre alt und man merkt es ihr auch an. Ich fand diesen alten Charme meistens ganz sympathisch, natürlich aber nicht vergleichbar mit neueren Serien, wie eben das Traumschiff. Dennoch waren die Geschichten ähnlich, da wird geheiratet, da wird Falschgeld gefunden etc. die Geschichten und die Charaktere waren authentisch und abwechslungsreich. Auch wenn die Serie schon echt alt ist, hatte ich meinen Spaß damit und kann euch empfehlen auch einfach mal reinzuschauen.

Die amüsanten Erlebnisse auf dem Ferienschiff wurden von Regisseur Hermann Kugelsadt inszeniert. Ideengeber und Autor der Serie ist Heinz Bothe-Pelzer. Von ihm stammen u.a. die Drehbücher zu so populären Serien wie „Luftsprünge“, „Ein Sommer mit Nicole“, „Von Liebe keine Rede“ oder „Diamantendetekti v Dick Donald“. Die Hauptrollen im „Ferienschiff “ spielen Joachim Rake, Eleonore Schroth, Evelyn Gressmann, Michael Münzer, Antje Roosch, Edith Steinacher, Hans Walter Clasen und Sigrid von Richthofen.

7,0 von 10 Reisenden auf Kreuzfahrtschiffen