Das Elternbuch zu WhatsApp, YouTube, Instagram & Co. ist ein Buch aus dem Verlag O’Reilly vom 27. August 2018.

Das Elternbuch zu WhatsApp, YouTube, Instagram & Co.: Eltern nehmen im Zusammenhang mit WhatsApp, YouTube und Co. meist nur die negativen Schlagzeilen wahr und möchten ihr Kind am liebsten davon fernhalten. Doch ein Verbot dieser Angebote ist nicht die beste Option, denn das Smartphone ist aus dem Alltag junger Menschen kaum mehr wegzudenken.

Aufklärung ist also wichtig, denn nur wer versteht, was die sozialen Medien Kindern und Jugendlichen bieten und welche Gefahren sie tatsächlich mit sich bringen, kann seinem Kind bei ihrer Nutzung hilfreich zur Seite stehen. Die Autoren, beide Medienpädagogen mit jahrelanger Erfahrung in der Medienarbeit mit Kindern und Jugendlichen, erklären in diesem Buch, was Eltern, aber auch Lehrer und Pädagogen, dazu wissen müssen.

Wenn ihr zu diesem Beitrag gefunden habt, dann fragt ihr euch vielleicht was eure Kinder genau bei YouTube, Facebook, Instagram oder WhatsApp genau machen? Was fasziniert eure Kinder am Gaming? Wie eure Kinder den Umgang mit kritischen Medien lernen oder was eigentlich Cybermobbing ist? Ihr seid hier genau richtig, denn alle diese Fragen rund um diese neuen Medien beantwortet das Buch mit Leichtigkeit. Ihr werden einen Durchblick und ein Gefühl dafür bekommen was eure Kinder beschäftigt und das empfinde ich persönlich als sehr wichtig, denn nicht alles was wir nicht verstehen muss gleich schlecht sein, es ist wichtig zunächst erstmal genau zu wissen was unsere Kinder da machen und wie gesagt, damit hilft dieses Buch, ich kann es sehr empfehlen.

9,0 von 10 YouTube Videos