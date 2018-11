Das Brot: Das Kultbuch aus der »Tartine Bakery« San Francisco ist ein Buch aus dem AT Verlag vom 24. September 2018.

Das Brot: Das Kultbuch aus der »Tartine Bakery« San Francisco: Möchten auch Sie herrliche Brotlaibe und Baguettes mit knuspriger Kruste, locker-luftigem Innenleben und betörendem Duft backen? Chad Robertson, der legendäre Bäcker aus San Francisco, zeigt Ihnen in diesem Buch, wie Sie nur aus Mehl, Wasser und Salz das perfekte Sauerteigbrot backen. Sie finden in diesem Buch jedoch nicht nur Backrezepte. Ausgesprochen nützlich ist auch das Kapitel über die Verwendung von Brot vom Vortag. Es enthält herzhafte Rezepte wie Bruschette, Brotsalate und Suppen, aber auch leckere Desserts aus Brot.

Mit Hilfe von über 160 Schritt-für-Schritt-Fotos zeigt Ihnen Chad Robertson, wie Sie aus Mehl, Wasser und Salz das perfekte Sauerteigbrot backen. Was aus seiner Backstube kommt, schmeckt. Weil das Brot auch Hobbybäckern gelingen soll, haben Robertson und sein Team ihr Grundrezept von Testbäckern ausprobieren lassen. Deren Erfahrungen, festgehalten in einem Brot-Blog, sind ebenfalls ins Buch mit eingeflossen. So sind ausgezeichnete Resultate garantiert.

In San Francisco sind die Backwaren aus Chad Robertsons Tartine Bakery längst legendär, sein Brot ist oft schon kurz nach Ladenöffnung ausverkauft. Robertson, ausgebildet von hervorragenden Bäckern in den Vereinigten Staaten und Frankreich, wird von manchen als der beste Bäcker in den USA bezeichnet. Recht gibt ihnen sein Erfolg: Neben seinem Stammsitz in San Francisco und der Filiale in Seoul wird auch bald in Los Angeles Chad Robertsons wunderbares Brot gebacken werden. Wer dem Geheimnis des Brotbackens auf die Spur kommen will, kommt an diesem Buch nicht vorbei.

9,0 von 10 leckeren Rezepten