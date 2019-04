Das Blaue Album ist das neueste Album von Nilsen und Karussell (Universal Music) vom 3. Mai 2019.

Das Blaue Album von Nilsen: Die Bässe wummern, Lichter blinken und das Publikum tanzt ausgelassen. Ein gewöhnlicher DJ-Auftritt? Mitnichten. Vor dem DJ-Pult von Nilsen grölen keine Erwachsene zu englischen Hits. Stattdessen sind es Kinder von 6 Jahren an aufwärts, die hier zu elektronischen Beats abtanzen und die Texte des jungen Künstlers auswendig mitsingen können. Die Songs sind dabei so energiegeladen und fetzig, wie man es von Club-Besuchen kennt: Es fällt schwer, auf seinen vier Buchstaben sitzen zu bleiben, wenn die ersten Sounds eines Nilsen-Lieds erklingen.

Man könnte Simon sagt ganz einfach beschreiben, ein moderner Rolf Zuckowski mit moderner Musik für Kinder. Ich finde die Idee klasse, sowas gabs meines Wissens in den letzten Jahren nicht. Ich habe so spontan die Schlümpfe im Kopf, die so aktuellere Tracks moderner für Kinder singen, was aber wenig Niveau hat. Mehr Niveau hat da Nilsen schon. Ich finde das eine herrliche Idee Kindern so Musik näher zu bringen mir modernen Elementen und kindgerechten Texten, wo man als Erwachsener keine Angst haben muss, dass das Kind irgendwelche komischen Wörter aufschnappt. Kann ich sehr empfehlen, hört unbedingt mal rein.

7,5 von 10 modernen Kinderliedern