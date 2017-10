Das BILD-Buch ist ein Buch mit den frechsten Titelsprüchen der Bild Zeitung aus den letzten 65 Jahren aus dem TASCHEN Verlag von 2017.

Das BILD-Buch: Eines der besten Bücher, die ich hier in letzter Zeit hatte. Okay, es sind Bild Zeitung Hauptseiten, Titelblätter der letzten Jahre und Jahrzehnte, viele mögen die Bild Zeitung ja nicht, im Tatort hieß die früher immer Blöd-Zeitung. Aber jeder hat sie schon einmal gelesen oder? Kommt, Hand aufs Herz, jeder kennt die Bild und schaut ab und an rein. Ich selbst ja auch und dann auch relativ gerne. Dieses Buch bietet, wie gesagt, die besten Hauptseiten der letzten Jahrzehnte und es macht einfach nur Spaß dadrinnen zu blättern und zu schauen was eigentlich so in der Weltgeschichte los war.

Besonders interessant sind dann die Jahre bzw. das Jahr meiner Geburt, 1979 gab es auch jede Menge Krieg, auch lustige Nachrichten, wie aus meinem Geburtsmonat, fast am selben Tag eine Nachricht, dass eine Frau mit 8,2 Promille Alkohol im Blut gemessen wurde, als sie zwei Weinbrand Pullen in kurzer Zeit weggesoffen hat. Solche Nachrichten gehören eben auch zur Bild Zeitung dazu. Auch schön sind die ersten Ausgaben aus dem Jahr 1952, damals kostete die Bild noch 10 Pfennig. In den 90er Jahren, gegen Ende der 90er hab ich eine Ausbildung gemacht und da habe ich jeden Tag die Bild Zeitung gelesen, ich fand das auch sehr witzig, dass ich mich an manche Titelblätter aus der Zeit erinnern konnte, so denkt man an längst vergessene Zeiten zurück, irgendwie richtig angenehm.

Ein tolles Buch, einer zugegeben, doch manchmal ganz guten Zeitung. Und für den Preis muss man ja zuschlagen, keine Ahnung, wie der Verlag das so günstig hinbekommt. Viel Spaß beim Lesen.

9,0 von 10 Tageszeitungen