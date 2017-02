Das Benecke-Universum: Mitstreiter, Oma und Opa erzählen: Deutschlands bekanntester Kriminalbiologe Mark Benecke trifft während seiner unzähligen Lesungen, Kurse und Vorträge, die er landauf und landab hält auf zahlreiche Fans, die ihm immer wieder die gleichen Fragen stellen. Wie ist das, wenn man kriminalistischer Freiberufler ist und wie wird man das überhaupt? Wer kommt mit welchen Problemen zu Benecke und seinem Team? Was erzählen die Menschen, die mit ihm arbeiten? Stimmt es, dass er schon mit Sarah Noxx Musik gemacht hast, bei den Donaldisten ist und Mitglied bei DIE PARTEI? Benecke selbst und sein Team haben diese Fragen gesammelt und versuchen nun in verschiedenen Beiträgen, Antworten zu geben. Aus diesen und zahlreichen Fotos ist ein buntes Fanbuch entstanden, das Beneckes Universum in seinem detailreichen Wahnsinn zeigt.

Ich hatte schon viel von Mark Benecke gehört, seine Auftritte sollen ja laut Erfahrungsberichten im Netz der totale Knaller sein. Gut besucht und mit grandiosen Inhalt, was für mich also jetzt ein Grund war dies Buch zu sichten. Allerdings fand ich es nur mittelmäßig spannend, ganz ehrlich gesagt kam mir das Buch an vielen Stellen eher vor wie eine Werbebroschüre für alle möglichen Dinge. Das Buch hat es also in meinen Augen, nicht geschafft sich aufs Wesentliche zu konzentrieren, es ist einfach viel Beiwerk dabei, das mich nicht interessiert, ich habe das Buch nach der Hälfte abgebrochen, das war mir einfach zu viel des Guten. Geschmäcker sind ja aber verschieden, schau einfach selbst mal rein und mache dir dein eigenes Bild.