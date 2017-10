Das Belko Experiment ist ein Horrorfilm mit u.a. Tony Goldwyn, Adria Arjona, und John Jr. Gallagher von Twentieth Century Fox aus dem Jahr 2016.

Das Belko Experiment: Während eines heimtückischen Sozialexperiments, ist eine Gruppe von 80 Amerikanern in ihrem Büro-Komplex in Bogata, Kolumbien, eingeschlossen. Sie werden von einer unbekannten Stimme aus dem firmeninternen Kommunikations-system angewiesen, an einem mörderischen Spiel von Töten-oder-Getötet-werden teilzunehmen.

Ich hatte von dem Film bisher noch nichts gehört und ihn eher zufällig bekommen. Ich war schon ein Stück weit begeistert von diesem soliden kleinen Horrorfilm, der in erster Linie an Filme wie The Purge, Battle Royale oder Hunger Games erinnert. Es sind sogar ein paar bekannte Darsteller dabei wie zb. John C. McGinley, den man ja aus Scrubs kennt als Dr. Cox. In diesem Film allerdings ist er ein ziemlich irrer Typ und keineswegs so sympathisch wie in der Comedy-Serie. Auch Michael Rooker kennt man aus dem Fernsehen, the Walking Dead genauer gesagt. Mich haben die Darsteller, die mir sonst unbekannt waren richtig gut gefallen. Insgesamt ein toller Film, der zwar keinen Tiefgang hat, wenig emotional ist, aber schöne Bilder parat hat und ein interessantes Ende, das vielleicht sogar einen weiteren Teil verspricht. Schaut aber am besten selbst mal rein, es lohnt sich.

7,5 von 10 Stellenausschreibungen die ich nicht annehmen würde