Das Autoquiz: 555 FRAGEN UND ANTWORTEN ist ein Kartenset aus dem moses. Verlag vom 5. September 2018.

Das Autoquiz: 555 FRAGEN UND ANTWORTEN: Ach, unser heiligs Blechle: Das Auto lebt und hat Millionen Fans von Groß bis Klein. Für alle Kundigen und Neugierigen gibt es endlich ein großes Quiz auf Karten: Legendäre Konstrukteure, coole Schlitten, kleine Flitzer, waghalsige Fahrer und Milliarden-Unternehmen alle haben ihren Auftritt in dieser unterhaltsamen Fahrt quer durch das vielfältige Universum namens Auto. 555 Fragen und Antworten zu Marken & Modellen, Daten & Rekorden, Geschichte & Unterhaltung.

Zunächst einmal muss ich sagen, dass ich diese Box in der die Karten sind richtig toll finde. Das macht irgendwie Spaß sie zu öffnen und die Karten herauszunehmen. Hochwertig ist dabei das Stichwort. Das Spiel selbst macht Laune, man kann sich das so vorstellen, dass auf der einen Seite der Karte immer Fragen sind und auf der anderen Seite die Lösungen. Bei 555 Fragen ist man erstmal ein ganzen Weilchen beschäftigt. Die Fragen sind auch unterschiedlich schwierig, dann hat man welche die lassen sich leicht beantworten und andere wieder kann man fast nicht wissen, wenn man sich nicht genauer für einen Teilbereich interessiert, wie Rennsport beispielsweise. Zu zweit macht das Spiel Laune, und so ganz nebenbei lernt man auch noch was.

7,5 von 10 schnellen Autos