Das Autoimmun-Wellness-Handbuch ist ein Buch aus dem VAK Verlag vom 1. Januar 2019.

Letzte Aktualisierung am 5.02.2019 / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API

Das Autoimmun-Wellness-Handbuch: Zurück zum guten Leben trotz Autoimmunerkrankung! Die beiden Autorinnen wissen, wovon sie sprechen, denn sie litten selbst an Autoimmunkrankheiten, die sie mit dieser Methode in den Griff bekommen haben. Sieben wesentliche Lebensbereiche werden neu gestaltet. Das betrifft unter anderem den richtigen Umgang mit der Erkrankung, die selbstbestimmte Zusammenarbeit mit Ärzten und Therapeuten, die Ernährung sowie die allgemeine Lebensgestaltung mit Ruhephasen und Bewegung in Verbindung mit der Natur und mit anderen Menschen. Die Autorinnen begleiten und motivieren die Leser auf einem ganzheitlichen Weg.

Autoimmunerkrankte erfahren hier alles, was sie brauchen, um ihre jeweils ganz individuelle Ernährungs- und Lebensweise zu finden, mit der sie trotz ihrer Erkrankung gut leben können. So gewinnen sie neue Lebensqualität. Das Autoimmun-Wellness-Handbuch enthält ganz konkrete Informationen, Werkzeuge, Ratschläge, Impulse und praktische Umsetzungspläne. Unter anderem sind das ein Autoimmun-Status-Selbsttest für die Früherkennung, zahlreiche Rezepte, ein 4-Wochen-Kochplan und Einkaufslisten für die Ernährungsumstellung und ein 12-Wochen-Plan für die Gewöhnung an die neue Lebensweise mit konkreten To-do’s und Übungen. Mit diesem Programm haben die Autorinnen bereits tausenden von Betroffenen geholfen. Ein absolut positives Mutmach-Buch!

7,0 von 10 leckeren Rezepten