Das 1 x 1 des Einkochens: „Einrexen“ & „Einwecken“ leicht gemacht ist ein Kochbuch von Stocker, L. aus dem Jahr 2017.

Das 1 x 1 des Einkochens: „Einrexen“ & „Einwecken“ leicht gemacht: Im Norden wird geweckt, im Süden wird gerext! Doch die Begriffe sind austauschbar: Die führenden Erzeuger von Einmachgläsern haben den Sprachgebrauch geprägt, einerseits die Firma Weck-Glas, andererseits das Rexglas der Firma Müller Glas.

Ich komme aus dem Norden Deutschlands, ich kenne die Weck-Gläser und den Begriff wecken, bzw. einwecken. Meine Oma hat das immer gemacht, daran kann ich mich erinnern, doch wusste ich nie was das eigentlich wirklich bedeutet. Es ist das haltbarmachen von Lebensmitteln wie etwa Marmeladen und Konfitüren über Säfte und Sirup, Pesto und Chutney, eingesalzene Köstlichkeiten und eingelegtes Gemüse bis hin zu Suppen, Gulasch und Rindsrouladen im Glas.

Man mag sich fragen ob das heute noch Sinn macht, wo man alles leicht und gleich bekommt. Ich denke schon, denn man kann Angebot kaufen, auf Vorrat einwecken beispielsweise. So lebt man etwas günstiger und sollte es irgendwann mal zu einem Zwischenfall kommen sind wir vorbereitet und haben genug zu essen. Zugegeben, das wird wahrscheinlich nie passieren. Dennoch fand ich das Buch gut und interessant, alleine schon weil ich mich erinnere, dass meine Oma das immer gemacht hat, so wollte ich einmal wissen wie es geht und vor allem einmal selbst was machen, wenn es auch nur Marmelade war. Ich kann euch das Buch sehr empfehlen, denn es erklärt bis ins Detail alles zum Thema Einkochen, das habe ich bisher noch nicht besser gesehen, daher meine klare Kaufempfehlung.

7,5 von 10 Einweckgläser