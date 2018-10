Dakar 18 ist ist ein Rennspiel von Deep Silver erschienen am 25. September 2018 für die Xbox One.

2 Bewertungen Dakar 18 Day One Edition [Xbox One] Offizieller Lizenztitel zur Rally Dakar mit original Fahrzeugen und Fahrern

Eine riesige offene Welt, ohne festgelegte Streckenverläufe

Navigationssystem dem Original nachempfunden

Authentische Sand-, Schlamm- und Wassersimulation

Herausgeber: Koch Media GmbH

Letzte Aktualisierung am 11.10.2018 / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API

Dakar 18: DAKAR 18 ist die digitale Version des weltberühmten Rallye-Events, das jedes Jahr von der Amaury Sport Organisation (A.S.O.) in Südamerika organisiert wird. Die realistische Simulation der größten Überland-Rallye der Welt bietet Spielern eine Vielzahl von Fahrzeugen, darunter Motorräder, Autos, Lkws, Quads und UTV. Spieler können ihr Fahrgeschick in den erbitterten Online-Schlachten sowie im Offline-Modus in einer riesigen Spielwelt kontinuierlich verbessern.

In diesem Spiel hat man die offizielle Lizenz zu der wohl berühmtesten Rallye der Welt. Sämtliche Fahrzeuge und Fahrer sind integriert. Die Spielwelt ist sehr groß, die Fahrzeuge verhalten sich realistisch und das Feeling ist beinahe so wie auf der richtigen Rallye, zumindest kommt es mir so vor. Dafür verantwortlich ist wohl auch das Navigationssystem das der Realität nachempfunden wurde. Außerdem bietet das Spiel authentische Sand-, Schlamm- und Wassersimulation. Zwar nicht so realistisch wie in Spielen wie Spintires, aber dennoch ausreichend realistisch um einfach nur Spaß zu machen.

Ich finde die Idee ein Rallye Spiel so umzusetzen gut, mutig und richtig, ich als Rennspielfan habe großen Spaß mit diesem Spiel und kann es euch daher sehr empfehlen.

8,5 von 10 Wüstenrallyes