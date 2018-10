Dafür ist man nie zu alt: Eine Erzählung ist ein Hörbuch aus dem Audio Media Verlag vom 15. September 2018.

Letzte Aktualisierung am 10.10.2018 / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API

Dafür ist man nie zu alt: Eine Erzählung: Natürlich gibt es weder das Christkind noch den Weihnachtsmann – aber wenn doch, dann haben sich die beiden gegen Pia verschworen. Die hätte den 24. Dezember gerne in ihrer ersten eigenen Wohnung verbracht. Für den ganzen Festtagszirkus ist sie mit fast 20 Jahren schließlich viel zu alt! Doch es hilft nichts: Sie muss nach Hause zu Mama und Papa und der kleinen Schwester. Die haben für den Heiligabend allerdings Besuch eingeladen – Nic, den mit Abstand letzten Menschen, mit dem Pia unter dem Weihnachtsbaum sitzen will. Und das bleibt nicht die einzige Überraschung …

Ich habe es schon einige Male geschrieben, immer wenn ich ein Hörbuch höre, das Gabriella Engelmann liest. Ich finde ihre Stimme richtig toll und auch diese Protagonistin spricht sie wieder einmal hervorragend und total authentisch. Selbst die Emotionen in ihrer Stimme, wenn sie zb. von Nic spricht hören sich echt an. Einfach wunderbar sag ich euch, alleine schon wegen Gabriella Engelmann sollte man in dieses Hörbuch reinhören. So ganz nebenbei ist die Geschichte auch noch stark, wenn auch eher was für Frauen als für Männer, wobei sie mir dennoch gefallen hat. Ich kann sie daher sehr empfehlen.

8,0 von 10 Weihnachtsfesten bei der Familie