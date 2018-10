Däumelinchen ist ein Hörbuch für Kinder von Lübbe Audio (Tonpool) vom 28. September 2018.

Däumelinchen: Es war einmal eine Frau, die sich sehr nach einem kleinen Kind sehnte, aber sie wusste nicht, woher sie es nehmen sollte. Da ging sie zu einer alten Hexe und fragte diese um Rat…

Ich muss ehrlich zugeben, dass ich die Geschichte von Däumelinchen selbst noch nicht kannte. Ich habe früher als Kind nicht so viele Märchen vorgelesen bekommen oder selbst gelesen, daher kenne ich viele gar nicht und war selbst gespannt drauf, weil ich denke, das ich eines der Märchen, die man unbedingt hören sollte, denn es ist so voller liebe und so voller Anleitungen, kann man fast schon sagen, ein guter Mensch zu sein. Ich fand auch die vielen unterschiedlichen Sprecher klasse, teilweise richtig bekannte Stimmen mit dabei, die das hier echt abrunden und mehr als hörbar machen, kann ich euch also sehr empfehlen.

Mit den bekannten Stimmen von Max Schautzer, den Hörspiel-Legenden Reinhilt Schneider und Dagmar von Kurmin, Petra Nadolny, Hans Bayer, Bodo Primus, Beate Gerlach, Bert Stevens, Kristine Walther, Daniela Bette, Detlef Bierstedt, Joachim Tennstedt, Dana Fischer, Kathryn McMenemy und Louis Friedemann Thiele.

8,0 von 10 kleinen Menschen