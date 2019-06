Dänemark – Reiseführer von Iwanowski ist ein Buch aus dem Iwanowski’s Reisebuchverlag vom 29. Mai 2019.

Dänemark – Reiseführer von Iwanowski: Das „kleine“ Königreich Dänemark ist im touristischen Sinne ganz groß: Tausende Ferienhäuser warten auf ihre Gäste, ca. 500 Campingplätze bieten höchsten Standard, rund 500 Inseln sind Refugien für Naturliebhaber und Erholungssuchende, Familien schätzen die vielen kinderfreundlichen Attraktionen.

Iwanowskis Reisehandbuch Dänemark beschreibt die Sehenswürdigkeiten des Landes und ist eine wertvolle Infoquelle für Auto- und Wohnmobilfahrer. Ausführliche Routenbeschreibungen führen durch alle Landesteile, vom dänischen Festland im Westen über die gemütliche Metropole Kopenhagen bis hin zur Insel Bornholm im Osten.

Outdoorfans finden zahlreiche Informationen zum Segeln, Windsurfen, Angeln, Radfahren und Wandern. Wer mit dem Boot unterwegs ist, dem empfehlen die Autoren, in den malerischen Häfen mitten im Ortszentrum anzulegen. Für diejenigen, die lieber an Land bleiben, haben sie eine Fülle an Übernachtungsvorschläge von gemütlichen Landgasthöfen über alte Schlösser bis hin zu reetgedeckten Ferienhäusern parat. Ihr Tipp: Urlauber sollen sich unbedingt vom dänischen Lebengefühl hygge anstecken lassen.

Ich sag es ja immer wieder, ich reise unendlich gerne und bin immer wieder auf der Suche nach neuen Zielen, denn ich möchte wenn ich irgendwann mal alt bin sagen, dass ich was von der Welt gesehen habe. Zuletzt war ich in Deutschland unterwegs, in Köln, davor in Holland, Amsterdam. Nun bin ich wieder dabei neue Ziele für eine spätere Reise herauszusuchen und da sind die Reiseführer aus dem Iwanowski’s Reisebuchverlag immer grandios, denn hier erfährt man nicht nur viel über die Orte um die es da geht, man erfährt auch viele kleine Geheimtipps und kann einen möglichen Urlaub auch schon vorher genau planen, was ich bevorzuge, ich fahre ungerne irgendwo hin und schaue dann erst was man dort vor Ort machen kann, das ist mir zu stressig.

9,0 von 10 wunderbaren Reisezielen