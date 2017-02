Dämmerhöhe (3): Besessen: Krístofer liebt nichts mehr als das Parcour-Training mit seinen Freunden. Der beste Ort dafür sind die alten Ruinen auf der Dämmerhöhe. Doch als Krístofer im Keller eines der verlassenen Hochhäuser eine alte Puppe findet und sie für seine kleine Schwester mit nach Hause nimmt, ändert sich alles. Das Spielzeug mit den giftgrünen Augen wirkt merkwürdig lebendig und es verfolgt ganz eigene Pläne …

Von dem ersten Teil der Reihe war ich ja mega begeistert, daher hatte ich mich so sehr auf diese Folge gefreut, ich wollte wissen ob es so spannend weitergeht, ob die Reihe so stark bleibt und die Spannung bestätigen kann. Die zweite Folge schaffte das nicht, wird es diese dritte Folge schaffen? Ich fand die Folge gut, etwas zu langwierig im ersten Teil, aber ok und an den richtigen Stellen auch sehr spannend, vor allem in der zweiten Hälfte ging es dann zur Sache. Insgesamt nicht mehr so gut wie die erste Folge, aber besser als die zweite und das Hören absolut wert, so hört selbst einfach mal rein, es lohnt sich.