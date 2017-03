Cyborgs (10er-Schuber): Folgende Filme sind enthalten in dieser Box:

Nemesis 1-4

Hologram Man

The Demolitionist

American Cyborg

Slinger (Cyborg)

Doe Klasse von 1999

Prototype X29A

Eine richtig coole Box mit Cyborg Filmen, die ich einfach nur Wahnsinnig cool finde. Was soll ich sagen, ich bin ein Filmfan der 90er Jahre, aus denen die Filme hier stammen, damals gab es eben eine ganze Menge an Cyborg Filmen, denkt nur an Robocop. Ich liebe solche Filme, weil sie eben auch alle ein Stück weit trashig sind, was man in dieser Box ganz deutlich an dem Film The Demolitionist erkennt. Im Grunde ist das ein weiblicher Robocop, nur noch trashiger. Gelungener sind die 4 Nemesis Teile, die zwar ebenso trashig sind, aber immer auf eine verdammt coole Art und Weise. Direkt beim ersten Teil spricht der Regisseur dieser Teile an den Herausgeber dieser Box, wie toll er das findet, dass jemand eben diese Box so in der Form in den Handel bringt, ich empfand das als emotional und kann mich da nur anschließen, es ist verdammt cool diese Box im Regal stehen zu haben.

