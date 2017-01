Crypt of the Serpent King: Crypt of the Serpent King is a medieval first-person hack’n’slash dungeon crawler with roguelike elements.

Explore large, randomly generated dungeons .

. Fight goblins, orcs, skeletons, giant spiders and all sorts of underworld creatures .

. Wield an array of melee and ranged weapons .

. Jump over lava pits and spike traps .

. Level up your character’s abilities .

. Choose between 3 levels of difficulty, from casual to hardcore.

Das erste was mir aufgefallen ist, ist die Auflösung. Es ist zwar mit 2560×1600 Pixeln eine Hohe dabei, aber eben nicht 4k, was mich als Gamer schon ein klein wenig stört, denn ich musste das Spiel im Fenstermodus spielen und das ist nun gar nicht mein Ding. Im Vollbild sieht das eben auch nicht so toll aus wie 4k, zumindest nach meinem Gefühl. Aber kommen wir zum Spiel.

Das Spiel selbst frustriert leider sehr schnell. Es ist einfach schlecht gemacht. Die Musik ist grauenhaft und ändert sich bei jedem Gegner, man hört also anhand der Musik wann man sich in einem Kampf befindet. Dann ist es so aufgebaut, dass man in verschiedenen Leveln immer Schlüssel sammeln muss um ins nächste zu kommen. Wenn man stirbt, was schnell geht, behält man das gesammelte Gold, nur die Schlüssel nicht. So kommt man nach und nach an bessere Waffen, das sterben geht aber dennoch schnell, je nach dem wie ungeschickt man ist. Die Monster haben mich nicht getötet, die sieht man bzw. hört man ja kommen, aber die Lava die immer um die Schlüssel drum war schon, denn springt mal vernünftig, wenn der Bildschirm zugeklatscht ist mit Kram. Mir hat das Spiel nicht gefallen, schauts euch einfach mal selbst an, vielleicht ist es ja für euch was.