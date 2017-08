CROOKED COLOURS – VERA ist ein aktuelles Pop Album aus dem Jahr 2017.

CROOKED COLOURS – VERA: Nach einer ausgiebigen, achtzehnmonatigen Verschnaufpause brennt das Live-Electronic-Trio Crooked Colours aus Australien darauf, sein lang erwartetes Debütalbum „Vera“ (VÖ: 01.09.) zu veröffentlichen. Das renommierte australische Musikmagazin The AU Review kürte das Album bereits zum „Best AUS Release of this year“. Und mit mehr als 1,5 Millionen Streams auf Spotify, einer #1-Position bei The Hype Machine und Airplay auf BBC Radio 1 erzeugte „Flow“, die erste Single des Albums und dessen erster Track, bereits eine enorme Resonanz.

Zunächst einmal muss ich sagen, dass ich von Crooked Colours bisher noch nie etwas gehört habe, aber die Electro Sounds klingen richtig cool. Ich habe mir nun einige Tracks ein paar Mal angehört und zwei sind sogar auf meiner Playlist gelandet, allerdings ist das ein Debut Album und hat nur 10 Tracks. Viel zu wenig, wenn ich ehrlich bin. Das ist gerade mal die Hälfte von dem was auf eine CD raufpasst. Entscheiden muss das letztendlich jeder selbst, ich allerdings würde empfehlen die Tracks die einem gefallen, meist sind das ja sowieso nur 2-3 Stück einzeln zu kaufen.

Live:

02.10. Hamburg, Uebel & Gefährlich

03.10. Köln, Gebäude 9

04.10. München, Ampere

05.10. Nürnberg, Club Stereo

06.10. Leipzig, Neues Schauspiel

07.10. Berlin, Ritter Wutzke

6,5 von 10 schmalen Alben