Cromwell – Der Unerbittliche: Im England des 17. Jahrhunderts wagt es der ehrgeizige Landbesitzer Oliver Cromwell (Harris), sich gegen die im Lande herrschende politische Unterdrückung und Korruption aufzulehnen. Als König Charles I erkennt, dass seine Macht von einem Bürgerlichen herausgefordert wird, stellt er sich seinem Gegner. Nur einer der beiden wird aus diesem Kampf als absoluter Herrscher hervorgehen.

Ich habe letzt noch, weil die Queen Jubiläum hatte, mich ein bisschen mit der englischen Geschichte befasst, also wer wann König war, wie die Monarchie eben einen Verlauf hatte. Ich fand das irgendwie ganz spannend und eher per Zufall habe ich dann diesen gut besetzten Film entdeckt, der die Geschichte von König Karl den ersten erzählt, viel mehr er erzähl wie die Monarchie im 17 Jahrhundert abgeschafft wurde. Ich fand das geschichtlich, soweit ich das nun gelesen hatte, sehr authentisch und einfach grandios gespielt von Alec Guinnes. Aber auch Richard Harris macht einen grandiosen Job. Wenn auch der Film hier und da etwas langwierig ist, ist er ein Erlebnis. Wer sich also für die englische Monarchie interessiert wird hier ein Highlight finden. Die Bildqualität ist auch hervorragend, wenn man mal bedenkt, dass der Film schon bald 50 Jahre auf dem Buckel hat.

