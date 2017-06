Cremesso Compact One II Kaffeekapselmaschine

Cremesso Compact One Kaffeekapselmaschine: Aroma-Entfaltungspause Auch die Compact One II verfügt nun wie die Viva B6 Maschine über die Aroma-Entfaltungspause. Sie sorgt für einen Vorbrüheffekt, mit dem Ihr Espresso oder Ristretto mehr Aroma denn je entfaltet. Dank sortenindividueller Pumpensteuerung erreichen auch Lungos ein Aromaprofil von neuer Qualität. Großer Wassertank Der Wassertank der Cremesso Compact One II verfügt über ein Fassungsvermögen von 1.1 Liter und eignet sich damit nicht nur für Kaffee-Vieltrinker sondern auch fürs Büro. Flüsterleise Die Cremesso Compact One II arbeitet immer flüsterleise und ist kaum zu hören. Für einen ruhigen Start in den Tag.

Ich will ehrlich sein die Cremesso Compact One kannte ich bisher noch gar nicht, sie ist die Kaffeekapselmaschine von Netto und wurde jetzt in dieser Version neu aufgelegt. Ich hatte sie gefunden, weil ich eine schmale fürs Büro gesucht habe, eine die ich gut an meinem Arbeitsplatz verbauen kann, wo ich im Grunde einmal am Tag Wasser auffülle und dann Kaffee trinken kann ohne dafür meine Arbeit zu unterbrechen. Das hat auch wunderbar geklappt, ich hatte noch so kleine Tassen dazu, für normalen Kaffee und für Espresso. Da in den Tank über ein Liter Wasser passt, hat das eben auch mit der Tagesration gepasst, also einmal am Tag füllen und das wars.

Die Auswahl der Kapseln ist auch enorm und der Kaffee nicht unlecker, aber auch kein Highlight, Kaffee eben. Die Verarbeitung der Maschine ist okay, ich hatte ab und an das Problem, schon direkt am Anfang, dass die Kapseln nicht in den Behälter gerutscht sind nach Benutzung, wenn man den Deckel zum befüllen wieder öffnet. Man muss sie dann mit der Hand reindrücken. Ansonsten stimmt die Verarbeitung, sie sieht wertig und schick aus und passt hervorragend in jede Ecke auf dem Schreibtisch oder in die unmittelbare Nähe.

Für das Preis-Leistungs-Verhältnis finde ich die Maschine okay, einzig die Tatsache, dass man eben keinen Becher drunterstellen kann und den mit einer Kapsel voll bekommt ist ein negativer Punkt, wenn man ihn privat benutzen würde und zb. seinen Besuch mit Kaffee versorgen müsste. Dafür ist die Maschine eben nicht geeignet, aber fürs Büro, für den schnellen Kaffee zwischendurch ist sie super und dafür kann ich sie auch sehr empfehlen.