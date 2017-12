Corpse Party: Tortured Souls ist eine Anime Serie von KAZÉ Anime (AV Visionen) aus dem Jahr 2013.

Corpse Party: Tortured Souls: Naomi erwacht an einem dunklen Ort, den sie weder kennt noch weiß, wie sie dorthin gelangt ist. Allmählich erinnert sie sich: Gerade hatte sie doch noch mit ein paar Freunden in ihrem Klassenzimmer gesessen und Gruselgeschichten angehört. Richtig, sie wollten vor Mayus Schulwechsel noch einen letzten gemeinsamen Abend verbringen. Und nach diesem Freundschaftsritual, bei dem sie eine Papierfigur zerrissen, bebte plötzlich die Erde und sie fielen. Doch darüber kann sie sich jetzt keine Gedanken machen: Sie muss erst mal ihre Freunde finden, auch wenn ihr das Blut an den Wänden sämtliche Haare zu Berge stehen lässt. Was als Game begann, findet seinen schaurigen Höhepunkt in der vierteiligen Anime-OVA, die dir das Blut in den Adern gefrieren lässt.

Ich muss ehrlich zugeben, dass Corpse Party: Tortured Souls bisher der härteste Anime ist, den ich gesehen habe und die FSK Einstufung durchaus auch hätte ab 18 sein können, denn teilweise sind einige Szenen schon wirklich ekelig, wenn zb. ein Eimer Gedärme rumsteht. Das ist aber bei weitem nicht das schlimmste, wie gesagt, manchmal verstehe ist die FSK nicht. Es gibt Filme und Serien die sind weniger schlimm und total geschnitten, diese Serie allerdings nicht, was dann für uns als Konsumenten klasse ist, daher deswegen schon einmal eine klare Kaufempfehlung. Ich mochte auch die dunkle Story, alles ist dunkler gehalten und überzeugt mich auf ganzer Linie. Schaut unbedingt mal rein, aber nur, wenn Du es auch gerne etwas härter magst.

8,5 von 10 rumliegenden Gedärmen