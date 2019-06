Cooles Wissen München ist ein Buch von der Süddeutsche Zeitung vom 13. April 2019.

2 Bewertungen Cooles Wissen München Claudia Wagner

Herausgeber: Süddeutsche Zeitung

Taschenbuch: 176 Seiten

Cooles Wissen München: Die Kinder finden Städtetrips langweilig? München ist aufregend, besonders wenn man die Hotspots und die wirklich interessanten Geschichten kennt. Der Pumuckl wurde hier erfunden und die bei Jugendlichen so beliebten Schuhe der Marke Dr. Martens auch. Im Museum hängt eines der ersten Wimmelbilder der Kunstgeschichte. Es ist fast 500 Jahre alt! Das Genie Andy Warhols ist Inspiration und Vorbild selbst für die Allerkleinsten: Warhols Pinkel-Bilder sind heute Millionen wert!

In der Stadt lässt sich zudem ganz Europa an einem Tag erleben: Franzosen-Viertel, Englischer Garten, ein Hauch von Athen, alles mit italienischem Flair und surfen kann man auch noch, und das mitten in der Stadt. Und dann die bayrischen Könige! Einer hat doch tatsächlich wie Heidi Klum Topmodels gecastet. Cooles Wissen München ist der Stadtführer mit dem jungen Blick auf alte Traditionen. Spannend für Klein und Groß, Besucher und nicht zuletzt für Münchner selbst.

Vor 20 Jahren hatte ich eine Freundin in München und war immer sehr gerne dort zu besucht, nicht nur wegen der Freundin, sondern auch wegen der wunderschönen Stadt. Ich muss dazu sagen, dass ich an der Nordseeküste wohne, also die völlig andere Seite von Deutschland. Ich hatte mir vorgenommen bald mal wieder nach München zu fahren und sicher hat sich dort vieles verändert und es gibt viele Dinge, die ich damals nicht gesehen habe. Das Buch hat mir geholfen mit einen groben Plan zu machen was ich sehen möchte und hat mir Lust gemacht sofort hinzufahren, daher meine klare Empfehlung an dieses Buch.

9,0 von 10 wunderschönen Städten