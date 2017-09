COOK. BETTER. ist ein Kochbuch aus dem Sieveking Verlag von 2017.

COOK. BETTER.: cook. better. Ist durchaus als Zusage zu verstehen, denn hier finden wir in einem erstklassig und puristisch gestalteten Kochbuch alles Wissenswerte über das Kochen. Wir bekommen Antworten auf Fragen, die schon jeden von uns beschäftigt haben: Warum schmeckt die Lasagne immer so anders, obwohl wir nach demselben Rezept kochen? Die Bohnen hatten noch so richtig Biss, bei mir sind die immer zu weich. Wie kann einfacher grüner Salat mit einem schlichten Dressing so gut schmecken? Fragen, auf die wir endlich Antworten erhalten.

Das Buch ist klasse, ich glaube von Dutzenden Kochbüchern, die ich gelesen habe, ist dieses das erste, dass auch zeigt wie man genau etwas zubereitet. Damit meine ich, dass es zeigt wie man zb. Koblauch schneidet, wie man andere Lebensmittel schneidet oder behandelt, eben die wirklichen Basics. Die, die es braucht ein Essen auch wirklich gelingen zu lassen, denn viele scheitern bereits daran, mit diesem Buch gehört das der Vergangenheit an und wenn ich ehrlich bin, konnte sogar ich noch was lernen, obwohl ich dachte ich bin in der Küche ziemlich fit. Schaut doch selbst mal rein und entdeckt neue Möglichkeiten.

8,5 von 10 Sterneköchen