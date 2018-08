Controlling in Energieversorgungsunternehmen ist ein Buch aus dem Verlag Schäffer-Poeschel vom 16. August 2018.

Letzte Aktualisierung am 28.08.2018 / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API

Controlling in Energieversorgungsunternehmen: Erhöhte Kosten, verschärftes Kostenmanagement, enorme Investitionen in den Netzausbau, neue Geschäftsmodelle und Geschäftsfelder. Seit der Energiewende stehen Energieversorgungsunternehmen vor enormen Steuerungsproblemen, die nur mit Hilfe eines funktionierenden Controllings bewältigt werden können. Doch was muss man bei der Implementierung eines branchenspezifischen Navigationssystems beachten?

Das Buch beleuchtet die wichtigen Themen, darunter:

Aufgaben des strategischen und operativen Controllings

Controlling in den einzelnen Geschäftsfeldern

Organisation und IT-Architektur

Verantwortliche bekommen ein umfassendes Rahmenwerk an die Hand.