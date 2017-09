ContamiNation Z ist eine neue Hörspielreihe von Contendo Media aus dem Jahr 2017.

ContamiNation Z: Viele Jahre ist es bereits her, seit die Toten sich erhoben und die Welt in den Abgrund stürzten. Tief in den Wäldern des Harz versteckt, leben die letzten Menschen der Erde. Einige von ihnen haben die lebenden Kadaver nie selbst zu Gesicht bekommen. Als eines Tages ein Fremder erscheint, bringt er nicht nur neue Hoffnung mit sich…sondern auch das Grauen. Denn ein Heer von Untoten ist ihm auf den Fersen. Die Welt der Lebenden war vergangen. Die Toten hatten sich erhoben und sie in den Abgrund gestürzt. Die wenigen Überlebenden müssen sich nun dem Grauen stellen. Nervenaufreibende Spannung und Gänsehaut pur verspricht diese 5-teilige Miniserie.

Wenn es eine neue Hörspielreihe gibt, dann bin ich dabei, weil ich Hörspiele einfach liebe, ich könnte hier einfach nur sitzen und den ganzen Tag eines nach dem anderen hören. Eine neue Reihe erweckt daher immer meine Aufmerksamkeit, wie es auch ContamiNation Z getan hat, dessen Story ich im Grunde gar nicht so schlecht fand. Das hat halt so ein bisschen was von The Walking Dead, ist allerdings nicht ganz so gelungen. Das soll nicht heißen, dass ContamiNation Z schlecht wäre, nein keinesfalls, ich fand die ersten beiden Folgen recht unterhaltsam, aber ich glaube nach 5 Folgen ist dann auch gut, das ist keine Story der man für länger folgen könnte, denke ich im Moment. Wenn Du so Storys wie zb. von TWD magst, dann hör hier einfach mal rein, es könnte dich interessieren.

6,5 von 10 Zombies