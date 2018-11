Containerschiffe – Rückgrat des Welthandels: Vom umgebauten Tanker zum Megacarrier ist ein Buch von der Koehlers V.-G. vom 1. Oktober 2018.

Containerschiffe – Rückgrat des Welthandels: Container sind so selbstverständlich im täglichen Leben geworden, dass über ihre Verwendung und ihren Nutzen kaum mehr nachgedacht wird. Dabei würde ohne sie vieles nicht oder nicht mehr in der gewohnten Weise funktionieren. Diese Boxen sind weltweit unterwegs und das unverzichtbar gewordene Rückgrat der Weltwirtschaft. Ohne ihren Einsatz und ihre über ein weltweites Netz eingespielte Verbreitung wäre die Globalisierung der Volkswirtschaften nicht möglich gewesen, zumindest nicht in den jetzigen Dimensionen. Diese faszinierende Entwicklung, die sich während der vergangenen sechs Jahrzehnten in großen Schritten vollzog, schildert das vorliegende reich illustrierte Buch, wobei die Schifffahrt im Mittelpunkt steht, denn sie gab den Anstoß zu dem Gesamtgeschehen.

Das Buch ist der absolute Wahnsinn, wenn man sich eben für Containerschiffe interessiert. Ich interessiere mich sehr dafür, denn vor einigen Jahren habe ich mal im Hamburger Hafen gearbeitet und diese riesen Pötte fand ich immer am meisten beeindruckend. Aber auch heute noch schaue ich mir oft Containerschiffe an, die in Bremerhaven liegen oder Wilhelmshaven. Mich beeindruckt das total, denn ohne diese Schiffe würde der weltweite Handel nicht so funktionieren wie wir ihn kennen. Dieses Buch beschreibt die Geschichte der Containerschiffe, von den Anfängen bis zu zukünftigen Planungen, welche ich am interessantesten fand. Man sieht erste Entwürfe von autonomen Containerschiffen, von neuen Modellen, die noch mehr Container beinhalten und und und, ein Highlight also. Ich kann euch das Buch sehr empfehlen.

10 von 10 Containerschiffen