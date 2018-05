CONTACT Grundregelwerk: Das Taktische UFO-Rollenspiel ist ein Buch aus dem Uhrwerk Verlag vom 1. Mai 2012.

Letzte Aktualisierung am 11.05.2018 / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API

CONTACT Grundregelwerk: Das Taktische UFO-Rollenspiel: CONTACT ist ein Pen&Paper-Rollenspiel, das vor allem Fans der Sci-Fi-Subgenres Cyberpunk, Military-SF, wie auch des UFO-Mythos und von Verschwörungstheorien ansprechen soll. Aufgrund seiner erzählerischen Zugänglichkeit sollte aber für jeden etwas dabei sein – schließlich ist die Welt von CONTACT nichts anderes als unsere reale Welt in 40 Jahren – mit Aliens! Eben aus diesem Grund haben wir beabsichtigt, den im Lieferumfang enthaltenen Hintergrund zum Planeten Erde des Jahres 2047 so bodenständig, logisch, und auf den realen Gegebenheiten von tatsächlicher Geschichte, Politik und Technologie begründet zu halten wie möglich – natürlich nicht, ohne auch die obligatorischen fantastischen / roman-tisierenden und witzigen Erzählelemente zu implementieren, die für diese Art von Gesellschaftsspiel – und natürlich auch für das von Beginn an abenteuerliche Science-Fiction-Genre, so charakteristisch sind.

Im Pen&Paper Rollenspiel Bereich bin ich ehrlich gesagt nicht so bewandert. Natürlich kenne ich Das Schwarze Auge, aber diese Rollenspielwelten sind nicht so wirklich meines. Ich wollte mich mal wieder mit Science-Fiction beschäftigen, weil ich mich erinnern kann, dass ich mal als Jugendlicher ein Abenteuerspielbuch gemacht habe was im Weltall spielte. Das habe ich geliebt, diese Science-Fiction Geschichten haben mich total begeistert und da war ich diese Tage auf der Suche und fand dieses Regelwerk. Das coolste dann noch, das Spiel ist im Grunde ein XCOM, die Spielereihe für den PC kennt wahrscheinlich jeder von euch. Das habe ich als Jugendlicher auch so geliebt, also musste ich mir dieses Regelwerk unbedingt besorgen, auch wenn ich jetzt von heute auf morgen keine Mitspieler organisieren kann (Das wird etwas länger dauern) wollte ich mich zumindest mal mit der Welt beschäftigen und selbst das ist schon hochspannend. Hier passt wirklich alles zusammen, ich bin mega begeistert und kann euch Rollenspielern einen Blick hinein mehr als empfehlen. Und wenn ihr einen Mitspieler sucht, dann meldet euch auch gerne.

9,0 von 10 spannenden Rollenspielen