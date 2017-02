Computerlexikon für Dummies: Kennen Sie das? Sie unterhalten sich mit einem Fachmann über Computer oder Smartphones und verstehen nur Bahnhof? In diesem Buch finden Sie über 2500 Begriffe aus der Computerwelt, leicht verständlich erklärt und auf den Punkt gebracht, von A wie Abbrechen über M wie Multitouch bis zu Z wie Zylinder (eines Festplattenlaufwerks). Die 7., überarbeitete und aktualisierte Auflage enthält zudem viele neue Begriffe, die die Entwicklung der letzten Jahre mit sich gebracht hat – zum Beispiel zum Datenschutz, zu Windows 10 und zu Trends wie Pokemon Go und Fitness Tracker.

Das nenne ich wirklich mal ein Computerlexikon. Den Aufbau kann man sich wie im Duden vorstellen, nur eben mit Fachbegriffen aller Art für den Computer. Auch die Erklärungen sind okay, als Fachinformatiker finde ich manche zwar zu kurz und nicht sehr detailliert aber für einen ersten Überblick gelungen. Wenn man nämlich so gar keine Ahnung hat, dann passt das genau. Die ganz einfachen Dinge, wie etwa der Begriff „Startmenü“ sind am längsten erklärt. Das Buch richtet sich somit an wirkliche Anfänger, die einfach interessiert sind. Wenn Du zb. genauer wissen willst was ein VPN ist, oder ein Start Bit, dann findest Du hier nur ganz kurze Definitionen, wirklich nur so das du es mal gehört hast was es im groben sein kann. Eben genau richtig für Anfänger, für Fortgeschrittene eher nicht.