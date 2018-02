Common Ground ist das neueste Album von Above & Beyond und Anjunabeats (Rough Trade) vom 2. Februar 2018.

Common Ground Above & Beyond

Common Ground von Above & Beyond: Der nächste große Schritt in der steilen Karriere von Above & Beyond steht vor der Tür, das neue Album „Common Ground“ erscheint auf ihrem eigenen Anjunabeats-Label. Above & Beyond gehören zu den großen Namen der Trance-Szene und geben auf ihrem Label vielen bekannten Künstlern, aber auch vielversprechenden Newcomern ein renommiertes Forum. Auf dem neuen Album arbeiteten sie mit Gästen wie Zoë Johnston, Richard Bedford, Justine Suissa und Marty Longstaff.

Ich hatte im Vorfeld was von Trance Megastars gelesen und war richtig verblüfft, denn eigentlich ist das genau meine Musik und ich hatte von den dreien noch nie etwas gehört. Ich musste mich erst einmal schlau lesen und bin richtig verwundert wie die es geschafft haben an mir vorbei zu kommen, wobei ich zugeben muss, dass sie in den UK ihren kommerziellen Erfolg haben. In Deutschland hat es noch keine Platte in die Charts geschafft. In den UK aber auch nie wirklich hoch platziert.

In den USA sind sie etwas erfolgreicher im Moment als in Europa, wundert mich eigentlich, die USA ist ja nun nicht gerade der Markt für elektronische Musik. Mich wundert es aber vielmehr, dass es in Deutschland nicht größeren Erfolg hat, denn die Tracks sind richtig entspannt. Mir hat das Album sehr viel Spaß gemacht, ich hab es nun, ich glaube drei oder vier Mal hintereinander laufen gehabt beim Arbeiten. Ich kann euch auf jeden Fall empfehlen hier einmal reinzuhören, ich bin mir sicher, dass nicht jeder von euch diese Jungs kennt.

8,0 von 10 trance Megastars