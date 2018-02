Comics lesen ist moderner als jemals zuvor, stelle ich immer wieder fest, wenn ich mal sehe in welcher Masse es auch immer wieder neue Comics gibt.

Comics lesen ist moderner als jemals zuvor

Lest ihr noch Comics? In meiner Jugend, die nun auch schon wieder ein Weilchen her ist habe ich Comics geliebt. Irgendwie dachte ich immer das dieses Hobby eher auf dem absteigendem Ast ist, weil man so selten eine wirkliche Vielfalt in Supermärkten an Comics findet. Da gibts im Grunde „nur“ das lustige Taschenbuch. Ich war der Meinung, dass es früher mehr gab, aber ich habe mich geirrt. Ich habe mich in den letzten Tagen mal Speziell auf die Suche nach Comics gemacht und ein paar gefunden, die ich euch unbedingt empfehlen möchte, dazu später mehr, zunächst einmal war ich überrascht wie viele Veranstaltungen es in den kommenden Wochen gibt, also Comic Messen aller art.

EpicCon 03.02.2018 – 04.02.2018 in Münster

Comic und Manga Convention Oberhausen 17.02.2018 – 17.02.2018

Comic und Manga Convention Düsseldorf 04.03.2018 – 04.03.2018

Manga-Comic-Convention 15.03.2018 – 18.03.2018 in Leipzig

Animuc 06.04.2018 – 08.04.2018 in Fürstenfeldbruck

…

Hier eine Liste mit allen Messen.

Ihr seht also, in den kommenden Wochen ist ordentlich was los auf dem Comicmarkt, Grund für mich mal einige rauszusuchen. Ich habe die letzten Tage also sehr viele Comics gelesen und die besten möchte ich euch empfehlen.

Olympus Mons. Band 1: Anomalie Eins: Im Jahr 2026 entdeckt ein Forschungsschiff in der unwirtlichen Barentssee irgendwo zwischen Nordrussland und der Arktis drei große, mysteriöse Artefakte auf dem Meeresgrund. Kurz darauf kommt es zu seltsamen Störungen der Elektronik an Bord. In der Türkei bereitet sich ein TV-Team auf eine Besteigung des Ararat vor, um dem Gerücht nachzuspüren, auf dem Gipfel läge ein Wrackteil der Arche Noah im ewigen Eis. Und etwa zur gleichen Zeit macht eine Kosmonauten-Crew, die im Rahmen einer Mission ohne Wiederkehr auf dem Mars gelandet ist, dort eine unerwartete Entdeckung – am Olympus Mons, dem höchsten Berg im ganzen Sonnensystem. Ein packendes Sci-Fi-Epos, das erneut die brennende Frage aufwirft, ob wir denn nun wirklich allein sind da draußen im All. Und was, wenn nicht?

Aquablue Gesamtausgabe. Band 1: Bände 1-5: Endlich wieder da: der erste Zyklus von »Aquablue«, einem SF-Epos, das bei seinem Debüt vor fast dreißig Jahren einem ganzen Genre neuen Schub verlieh. 1988 veröffentlichten Thierry Cailleteau und Olivier Vatine den Auftakt zu ihrer fantastischen Mischung aus Action, Humor und Abenteuer – dem ganz großen Abenteuer, die zugleich inhaltlich neue Schwerpunkte setzte. Nao, ein irdisches Findelkind, wächst bei den Ureinwohnern von Aquablue auf, menschenähnlichen, blauhäutigen Wesen, die friedlich im Einklang mit der Natur ihres Planeten leben. Dann geraten sie ins Visier eines Rohstoffkonzerns von der Erde, der brutal und skrupellos mit Hilfe von Söldnertruppen und durch Versklavung die Ressourcen des Planeten zu plündern gedenkt. Dem kann Nao nicht tatenlos zusehen…

Schatten der Shinobi: Im mittelalterlichen Japan bahnt sich ein Bürgerkrieg an. Die verhasste Kaiserin Hiroyo sieht sich vom Shogun Ashikaga herausgefordert, dem einzigen, der es mit ihren Truppen aufnehmen kann. Für die anderen Fürsten heißt das, sorgfältig abzuwägen, auf wessen Seite sie sich schlagen werden. Und für die Shinobi, gefürchtete Ninja, Spione und Mörder, bedeutet dies, dass ihre Talente gefragt sind wie nie, um in diesem erbitterten Ringen um Macht und Einfluss die Oberhand zu gewinnen. Erst recht gilt dies für den berüchtigten Shinobi-Clan von Hideyoshi, der ansonsten abgeschieden in den Bergen lebt – denn ihn umgibt ein ganz besonderes Geheimnis…

H.G. Wells. Band 5: Der Unsichtbare, Teil 1: H.G. Wells ist, neben Jules Verne, nicht nur ein, sondern der Ahnherr und Klassiker der modernen Science-Fiction-Literatur. Einige seiner Bücher sind Schlüsselwerke des utopischen Zukunftsromans, »Der Krieg der Welten« etwa, »Die Insel des Dr. Moreau« und natürlich »Die Zeitmaschine«. Im Laufe der Jahrzehnte sind sie unzählige Male adaptiert, interpretiert, kopiert, zitiert und auch persifliert worden. Allein »Der Krieg der Welten« ist ein äußerst beliebter Stoff, auch und gerade im Comic, und dürfte so oft im Stil der jeweiligen Zeit verarbeitet worden sein – von Orson Welles‘ legendärer Hörspielfassung, die 1938 in den USA angeblich für Massenpanik sorgte, bis hin zu Roland Emmerichs »Independence Day« 1 & 2 (Tim Burtons »Mars Attacks!« nicht zu vergessen) –, dass der eigentliche Urheber dahinter gerne vergessen wird.

Micky Holmes & Donald Watson: Jeder kennt ihn: Sherlock Holmes, Arthur Conan Doyles Meisterdetektiv – bis heute präsent in den Medien und eine Ikone der Popkultur. Auch in Entenhausen lebt der Sherlock-Mythos! Das Motiv der geigespielenden, Karomütze tragenden Spürnase bietet Stoff für zahlreiche Geschichten. So erfahren wir, dass eine Vorfahrin Daisys im jungen Arthur erst die Leidenschaft für Detektive weckte und erleben, wie Düsentrieb versucht, Meisterdetektiv Sherlock Bohns aus der Vergangenheit holen, damit dieser Onkel Dagoberts verschwundenen Opa findet. Micky Holmes löst indessen das Geheimnis des Baskerville-Hundes und natürlich tritt auch Basil, der Mäusedetektiv auf den Plan. Kombiniere: Beste Unterhaltung!

Spaghetti Bros 1: Diese Jahrzehnte umfassende Geschichte von vier jungen italienischen Einwanderern beginnt im Jahr 1910 und verfolgt, wie sie zu einem Gangster, einer Schauspielerin, einem katholischen Priester und einem Polizisten werden. Band 1 greift die ersten Geschichten über Hass und Liebe dieser italienisch-amerikanischen Familie auf. Diese spannende und zum ersten Mal auf Deutsch veröffentlichte Story ist wie kein anderer Gangster-Comic und wird Fans von Der Pate gefallen.

Die Chroniken von Lockann: James Bond trifft Assassin’s Creed und Jackie Chan in einem Fantasy-Universum” wäre die beste Beschreibung dieser Geschichte über Geheimdienstagenten im Dienst eines Königs im viktorianischen Universum (19. Jahrhundert), in dem Magie und Alchimie koexistieren.

Taxi: Integral: Schön, furchtlos, einfallsreich und talentiert. Das ist Taxi. Eines Nachts rettet ein Mann namens Nelson sie vor einem Angriff… und verändert damit ihr Leben. Nelson arbeitet für die Nachrichtenagentur Control Press und „rekrutiert“ Taxi für sein Ermittlungsteam. Im „Labyrinth des Drachen“ sterben durch eine um sich greifende Krankheit nur Schwarze. Taxi riskiert ihr Leben, um das düstere Komplott hinter diesem „Schwarzen Tod“ aufzudecken. In „Kreuzfahrt in die Hölle“ spitzt sich die Situation für Taxi zu, als sie sich inmitten einer internationalen Krise befindet, in die Israelis, Palästinenser, Waffenhändler und tödliche Mengen Plutonium involviert sind. Dieses Mal könnte die Situation Taxi über den Kopf wachsen. In „Der Teufelsgraben“ versorgt ein Informant Taxi und ihre Kollegen mit Details zu Verbrechen, bevor diese geschehen. Da Taxi es mit Drogenbossen, Mördern und korrupten Polizisten aufnimmt, muss sie ihre Augen aufhalten, wenn sie diese Eskapade überleben möchte.

Deadpool the Duck: Der Söldner mit dem großen Schnabel: Deadpool Wade Wilson nimmt eine Mission für SHIELD an und heftet sich an die Fersen von Rocket Raccoon, der völlig außer Rand und Band ist. Wenn diese beiden Waffennarren aufeinandertreffen, wäre der zynische, auf Erden gestrandete Howard gerne ganz weit weg. Allerdings ist er mittendrin, und dann passiert das Unglaubliche: Wade und Howard verschmelzen und werden zu Deadpool the Duck! Und während sie geistig um die Kontrolle des gefiederten Körpers ringen, ist da ja noch die Mission, die den Söldner mit dem großen Schnabel auf eine gefährliche Raumstation führt…

Avengers – Vier: Eines Tages haben die ursprünglichen Avengers Iron Man, Giant-Man, Wasp und Thor das Gefühl, eine Pause zu benötigen. Also treten die Rächer-Gründungsmitglieder zurück und überlassen es Captain America, die neuen Rekruten Hawkeye, Scarlet Witch und Quicksilver zu einem Team zu schmieden. Doch der Übergang verläuft alles andere als glatt, während die unerfahrenen Ex-Schurken und Neu-Helden den Frightful Four oder dem Thinker gegenübertreten müssen.

Deadpool vs. Punisher: Der Mann, der den Spitznamen “Die Bank“ trägt, ist nicht nur der größte Geldwäscher und Finanzberater der Unterwelt – er und seine Familie sind auch seit Jahren gute Freunde von Deadpool, dem durchgeknallten Söldner mit der großen Klappe und den Selbstheilungskräften. Als der Punisher “Die Bank“ ins Visier nimmt, geraten die beiden Killermaschinen heftig aneinander. Deadpool ist kaum tot zu kriegen, und der Punisher stirbt eher, als dass er aufgibt: Dieses Duell kann nur mit einem schweren Fall von Bleivergiftung enden…

Männer: Cartoons: Männer sind faul, neigen zur Selbstüberschätzung und machen gern einen auf dicke Hose: mit ihrem Audi RS5, ihrer attraktiven jungen Freundin oder der Größe ihres Gemächts. Doch wie hat schon Herbert Grönemeyer gesungen: »Männer sind auf dieser Welt einfach unersetzlich.« Das weiß auch Frau und drückt bei der Beurteilung des männliches Balz- und Profilierungsverhaltens schon mal beide Augen zu oder amüsiert sich darüber. In 75 treffenden Cartoons nimmt Christian Habicht die Herren der Schöpfung auf die Schippe. Ein herrlicher Spaß!

Alte Liebe rostet nicht: Cartoons: Schon seit Adams und Evas Zeiten ist das Verhältnis zwischen Mann und Frau spannungsreich. Sie versteht keinen Humor und er keine Unlogik. Sie hat keinen Sinn für seine Nächstenliebe und er keinen für ihre Klangschalentherapie. Mit lässigem Strich und herrlich bissig nimmt Peter Thulke Menschliches und Allzumenschliches aufs Korn. Gewiss wird sich jeder, der die guten und schlechten Zeiten des Beziehungsalltags kennt, ein wenig selbst wiedererkennen und herzlich darüber lachen allein oder zu zweit.