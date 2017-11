Comic!-Jahrbuch 2018 ist ein Buch von Buch Musik & Film aus dem Jahr 2017.

Comic!-Jahrbuch 2018: Seit 2000 erscheint jährlich das COMIC!-Jahrbuch mit Interviews, Porträts und Analysen zum deutschsprachigen Comic. 2013 mit dem PENG!-Preis des Münchner Comicfestivals ausgezeichnet. Herausgegeben vom Interessenverband Comic e.V. ICOM

Wie jedes Jahr der absolute Wahnsinn, das COMIC!-Jahrbuch fasst alles wissenswerte über Comic und Cartoons zusammen. Es bietet so unendlich viel Wissen, dass ich gar nicht weiß was ich positiv herausheben soll, weil irgendwie alles interessant war. Man muss Comics allerdings lieben, dann ist dieses Buch wie eine Bibel und das Highlight des Jahres. Mir haben besonders die Interviews gefallen und eben diese Gesamtübersicht die man über den Comic Markt bekommt. Aber auch diese Übersicht über die Autoren, die Zeichner war hervorragend und zeigt mir die Künstler auf jeden Fall mal in einem anderen Licht. Insgesamt sind die Themen weit gestreut, unmöglich irgendwas auszuwählen und hier noch einmal zu erwähnen, dafür ist alles irgendwie gleichwertig gut, so schaut also unbedingt selbst einmal rein. Viel Spaß dabei.

7,5 von 10 Comickünstlern