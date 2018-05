Comic Con Germany vom 30. Juni bis 1. Juli 2018 in Stuttgart begeistert auch in diesem Jahr wieder die Massen. Comics sind ja nie wirklich out, daher kann ich euch einige tolle neue empfehlen.

Comic Con Germany

Lest ihr noch Comics? In meiner Jugend, die nun auch schon wieder ein Weilchen her ist habe ich Comics geliebt. Irgendwie dachte ich immer das dieses Hobby eher auf dem absteigendem Ast ist, weil man so selten eine wirkliche Vielfalt in Supermärkten an Comics findet. Da gibts im Grunde „nur“ das lustige Taschenbuch. Ich war der Meinung, dass es früher mehr gab, aber ich habe mich geirrt. Ich habe mich in den letzten Tagen mal Speziell auf die Suche nach Comics gemacht und ein paar gefunden, die ich euch unbedingt empfehlen möchte. Natürlich möchte ich euch die große Comic Con 2018 in Stuttgart empfehlen, da werden wir zum Start auch noch davon berichten und dann gibt es natürlich auch wieder jede Menge Gewinne hier, bis dahin aber etwas Zeit vertreiben mit diesen Comics.

Spider-Man/Deadpool: Geteiltes Leid Gerry Duggan, Christopher Hastings, Joe Kelly, Fabian Nicieza, Brian Posehn, Kevin Shinick, Daniel Way, Carlos Barberi, Jacopo Camagni, Eric Canete, Mike Hawthrone, Aaron Kuder, Pete Woods, Patrick Zircher

Herausgeber: Panini

Auflage Nr. 1 (10.04.2018)

Taschenbuch: 272 Seiten

Letzte Aktualisierung am 23.05.2018 / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API

Spider-Man/Deadpool: Geteiltes Leid:Deadpool ist der verantwortungslose Söldner mit der großen Klappe und dem Heilfaktor, und Spider-Man der Held mit dem Spinnensinn und dem ausgeprägten Verantwortungsbewusstsein. Zu sagen, die Beziehung der beiden hätte einige Anlaufschwierigkeiten gehabt, wäre die Untertreibung des Jahrtausends. Am Anfang treten sie einander sogar in mehr als einem Kampf als Feinde gegenüber! Erst gemeinsame Widersacher wie der affige Auftragskiller Hit-Monkey oder der hypnotische Hypno-Hustler bringen die Freundschaft zwischen dem heroischen Netzschwinger und dem durchgeknallten Antihelden auf Kurs – und Deadpool zieht sogar Spider-Mans Kostüm an…

Letzte Aktualisierung am 23.05.2018 / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API

Star Wars Abenteuer: Bd. 1: Die Waffe eines Jedi:Die Macht ruf den frischgebackenen Rebellionshelden Luke Sykwalker auf den Planeten Devaron, wo er sich auf die abenteuerliche Suche nach einem alten Jedi-Tempel begibt. Doch um dorthin zu gelangen, muss er sich mit dem finsteren Sarco Plank einlassen. Der Comic basiert auf dem gleichnamigen Roman von Jason Fry und ist zwischen Star Wars: Eine neue Hoffnung und Star Wars: Das Imperium schlägt zurück angesiedelt.

Letzte Aktualisierung am 23.05.2018 / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API

Star Wars Comics – Darth Vader: Zeit der Entscheidung: Darth Vader hat im Geheimen seine eigenen Ziele verfolgt, aber jetzt kommt es zum unausweichlichen Showdown. Zwar hat der Sith-Lord den Anschein erweckt, als hätte er alle Aufträge des Imperators erfüllt und somit die Tests seines Meisters bestanden, doch seine geheimen Machenschaften könnten Vader noch zum Verhängnis werden.

Letzte Aktualisierung am 23.05.2018 / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API

Simpsons Comic-Kollektion: Bd. 2: Traummänner:Homer muss sich gegen den vermeintlichen Traummann Nick Aphrodite zur Wehr setzen, der ein Auge auf Marge geworfen hat. In einer weiteren Geschichte wiederum muss Marge um ihren Ehemann Homer kämpfen – und das gegen Waylon Smithers. Außerdem durchlebt Homer einen wahren Albtraum, als er feststellen muss, dass es plötzlich nirgendwo mehr Bier gibt, und wir erhalten Einblick in die schrägen Traumwelten vieler Bewohner Springfields.

Asterix auf Bairisch: Der große Mundart-Sammelband René Goscinny, Albert Uderzo

Herausgeber: Egmont Comic Collection

Auflage Nr. 1 (03.05.2018)

Gebundene Ausgabe: 96 Seiten

Letzte Aktualisierung am 23.05.2018 / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API

Asterix auf Bairisch: Der große Mundart-Sammelband:Mir san im Jahr 50v. chr. Des ganze Gallien is von de Röma übanumma und ghert eana praktisch scho … As ganze Gallien? Na! … Jedes Wort verstanden? Herzlichen Glückwunsch, dann sind Sie so Bayrisch wie Weißwurst und Brezn und werden viel Freude an der Lektüre dieser Asterix-Abenteuer haben, die von „Biermösl“ Hans Well, Sebastian Schuhbeck und Wolfgang J. Fuchs ins Baierische übertragen wurden. Auch allen Preußn sei die Lektüre ans Herz gelegt – und sei es nur, um diesem feinen Dialekt seinen Sprechern und deren wunderbarer Kultur etwas näher zu kommen.